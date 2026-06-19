이번 대회 적중률은 불과 50%! 일단 '인간 문어'의 멕시코전 예측은 1-2 '석패'...AI는 1-1 예상

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 결승골을 넣은 오현규가 이강인과 함께 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]'인간 문어'의 예측은 석패였다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전을 치른다. 한국은 1차전에서 체코에 2대1 역전승을 거뒀다. 선제골을 내줬지만, 황인범(페예노르트)과 오현규(베식타시)가 연속골을 넣으며 귀중한 승점 3을 더했다. 2010년 남아공 대회에 이어 16년 만에 1차전 승리였다.

한국은 이날 승리할 경우, 조 1위를 확정짓는다. 앞서 열린 체코와 남아공의 경기는 1대1로 비겼다. 이번 대회는 승점에 이어 골득실이 아닌 승자승 결과로 순위를 나눈다. 멕시코를 잡는다면 남은 남아공전 결과에 상관없이 1위에 오른다. 이번 대회 첫 토너먼트 진출을 확정짓는 국가가 될 수 있다.

너무나도 중요한 멕시코전, 일단 크리스 서튼 BBC 해설위원은 "한국이 멕시코에 1대2로 패할 것"이라고 예측했다. 서튼은 과거 잉글랜드 프리미어리그를 호령했던 공격수다. 블랙번에서 앨런 시어러와 SAS 듀오를 이루며 리그 우승까지 차지했다.

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은퇴 후 해설가로 변신한 서튼은 월드컵마다 놀라운 예측으로 화제를 모았다. 특히 2022년 카타르월드컵 당시 일본의 독일전 승리를 맞춰 세계를 놀라게 했다. 심지어 스코어 2대1까지 맞췄다. 2006년 독일월드컵에서 경기 결과를 정확히 맞춘 점쟁이 문어 '파울'을 빗대 '인간 문어'라는 별명을 얻었다.

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서튼은 "멕시코 경기력은 정말 인상 깊었다. 꽤 단조롭고 공격력이 부족할 것으로 예상했지만, 실제로는 많은 기회를 만들어냈고 보는 재미가 있었다"고 했다. 이어 "라울 히메네스가 월드컵에서 첫 골을 터트린 모습을 보는 게 꽤 감동적인 순간이었지만, 멕시코에서 가장 인상 깊은 선수는 사우디프로축구에서 엄청난 득점력을 보여준 훌리안 키뇨네스였다. 왼쪽 측면에서 위협적인 그를 한국은 경계해야 한다"고 했다.

마지막으로 "한국도 조직력이 뛰어나고 공격력도 갖춰 팽팽한 경기가 될 것 같지만, 전 멕시코가 다시 한 번 승리할 것으로 예상한다"고 전망했다.

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하지만 예상은 예상일 뿐이다. 서튼의 이번 대회 예측 적중률은 그리 높은 편은 아니다. 지금까지 치른 24경기 중 12경기를 맞췄다. 50%에 불과하다. A조 2차전에서 체코가 남아공을 1대0으로 이길 것이라 예상했지만, 1대1로 끝이 났다. 서튼은 대회를 앞두고 조별리그 A조 순위를 한국-멕시코-체코-남아공 순으로 예측한 바 있다.

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반면 AI는 한국과 멕시코가 1대1 무승부를 기록할 것으로 예측했다. AI는 24경기 중 13경기를 맞췄다. 서튼 보다는 조금 더 정확한 예측을 하고 있다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com