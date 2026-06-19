"김민재 탐욕스러워" 막말 쏟아내던 투헬, 월드컵에서 '지시 불이행' 논란..."내가 시킨 대로 해" 분노, 英 골키퍼와 경기 중 충돌

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[스포츠조선 이현석 기자]토마스 투헬 감독이 경기 도중 선수와 언쟁을 벌였다.

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영국의 더선은 18일(한국시각) '투헬은 잉글랜드 선수단과 크로아티아전에서 격렬한 언쟁을 벌였다'고 보도했다.

토마스 투헬 감독의 잉글랜드는 18일 미국 댈러스 스타디움에서 펼쳐진 2026년 북중미월드컵 조별리그 L조 1차전 크로아티아와 맞대결에서 4대2로 승리했다.

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이날 경기 잉글랜드는 전반 12분 만에 캡틴 해리 케인의 페널티킥 골로 쉽게 승기를 잡는가 했지만 크로아티아의 단단한 중원과 견고한 조직력에 흔들렸다. 전반 36분 마틴 바투리나에게 원더골을 내줬고, 전반 42분 코너킥 찬스에서 데클란 라이스의 빨랫줄 크로스에 이은 케인의 헤더골, 멀티골에 힘입어 다시 2-1로 앞섰다. 두 번의 데드볼 상황에서 득점했지만 경기를 지배하지 못했고, 결국 후반 추가시간 페타르 무사에게 동점골을 내주며 2-2로 전반을 마쳤다.

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후반이 압도적이었다. 후반 시작 2분 만에 압도적 드리블로 상대를 뚫어낸 주드 벨링엄의 결승골이 터지며 기류가 바뀌더니 파상공세로 크로아티아를 압박했다. 하이드레이션 브레이크 이후 크로아티아가 공격 숫자를 늘리며 승부수를 던졌지만 후반 40분 교체로 들어온 마커스 래시포드의 쐐기골이 터지며 결국 승리했다.

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다만 경기 내용과는 별개로 투헬 감독과 잉글랜드 선수의 마찰이 화제를 모았다. 더선은 '투헬은 크로아티아전 도중 조던 픽포드와 언쟁을 벌인 것으로 알려졌다. 픽포드와 투헬 감독의 언쟁은 골키퍼가 후방에서 패스하라는 지시를 따르지 않은 데서 비롯됐다. 픽포드는 감독의 지시와 반대 방향으로 플레이하면서 균형을 잃은 듯 보였다. 픽포드가 약간 언쟁을 벌였고, 투헬 감독은 불쾌해했다'고 전했다.

투헬은 당시 픽포드에게 왼쪽이 아닌 오른쪽으로 전개를 요청했지만, 픽포드가 이를 따르지 않으며 "내가 말한 대로 해"라고 외친 것으로 보인다. 투헬의 수석 코치인 앤서니 배리는 경기 후 "전반전은 우리에게 복잡하고 혼란스러운 경기였다"며 "첫 경기이니만큼 긴장한 기색이 역력한 건 이해할 만하다"고 했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com