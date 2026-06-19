'체코전 영웅에서 멕시코전 역적으로' 김승규, '선방쇼'를 가린 단 1번의 어이없는 '실수'

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이기혁과 충돌한 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 슈팅 막아서는 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 박찬준 기자]미친 선방쇼를 가린 단 1번의 어이없는 실수였다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 1차전에서 체코에 2대1로 이겼던 한국은 끝내 2차전 징크스를 넘지 못했다. 한국은 12번의 월드컵 2차전에서 4무8패로 한번도 이기지 못했다. 한국은 조 2위를 지켰다.

한국은 3-4-2-1 포메이션을 내세웠다. 지난 체코전과 비교해 한 자리를 바꿨다. 이태석(아우스트리아 빈)이 빠지고 김문환(대전)이 들어갔다. 최전방에는 '캡틴' 손흥민(LA FC)이 섰다. 2선에는 이재성(마인츠)-이강인(파리생제르맹)이 자리했다. 좌우에는 설영우(즈베즈다)-김문환이, 중원에는 황인범(페예노르트)-백승호(버밍엄)가 포진했다. 스리백은 이기혁(강원)-김민재(바이에른 뮌헨)-이한범(미트윌란)이 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 김승규(FC도쿄)가 꼈다.

멕시코는 4-1-2-3으로 맞섰다. 로베르토 알바라도(과달라하라)-라울 히메네스(풀럼)-훌리안 퀴뇨네스(알 카티시야)가 스리톱을 이뤘다. 루이스 로모-브라이안 구티에레스(이상 과달라하라)가 2선에 포진했고, 에릭 리라(크루스 아술)가 수비형 미드필더로 나섰다. 헤수스 가야르도(톨루카)-요한 바스케스(제노아)-에드손 알바레스(페네르바체)-호르헤 산체스(PAOK)가 포백을 구성했다. 라울 랑헬(과달라하라)이 골문을 지켰다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 볼 처리하지 못하고 있는 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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전반은 0-0으로 마무리됐다. 전반 중반까지 밀렸던 한국은 하이드레이션 브레이크 이후 분위기를 완전히 바꿨다. 볼을 점유하며 경기를 주도했다. 후반 시작 후에도 좋은 플레이가 이어졌다.

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하지만 후반 5분 찬물을 끼얹었다. 실수 한방에 무너졌다. 왼쪽에서 멕시코가 오른발 크로스를 시도했다. 이한범이 히메네스와 경합했고, 높이 솟구쳐 올랐다. 김승규가 잡으려고 나왔지만, 이기혁과 충돌하며 흘렀고, 이를 로모가 밀어넣었다. 홍 감독이 뒤를 돌아 벤치를 잡을 정도로 안타까운 실점이었다. 영국의 BBC 소속 해설가 마틴 키언은 "골키퍼의 끔찍한 실수였다. 처음 공은 처리할 수 있을 거라고 생각했다. 동료 선수가 방해했던 건지 모르겠지만, 골키퍼는 공을 잡았어야 했다"고 지적했다.

김승규는 체코전의 영웅이었다. 2-1로 앞선 후반 37분 김승규는 신기의 선방을 펼쳤다. 세트피스 상황에서 체코가 결정적 기회를 만들었다. 아담 흘로제크(호펜하임)가 뒷공간으로 흘러간 공을 잡고 슈팅한 것이다. 절체절명의 순간 김승규가 동물적인 반사 신경으로 막아냈다. 그야말로 한국을 구한 '슈퍼 세이브'였다.

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미로슬라브 코우베크 체코 대표팀 감독이 "골키퍼가 어떻게 골문 앞에서 쏜 슛을 막을 수 있었는지 모르겠다"고 할 정도였다. 여기서 끝이 아니었다. 그는 후반 추가 시간 상대의 슈팅을 또 한번 막아내며 환호했다. 영국 BBC는 '전설적인 선방이었다. 마치 고든 뱅크스를 연상케했다'고 김승규를 극찬했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코에서 선취골 허용한 김승규 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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이날도 김승규는 좋은 모습을 보였다. 전반 20분, 산체스가 우측 대각선 지점에서 띄운 크로스를 키뇨네스가 박스 안에서 헤더로 연결했다. 공은 바운드 되어 골문 왼쪽 방향으로 날아갔다. 김승규가 몸을 날려 공을 잡았다. 결정적인 선방이었다. 이후에도 김승규는 히메네스의 슈팅을 막아내는 등 시종 안정된 모습을 보였지만, 치명적 실수로 고개를 숙였다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com