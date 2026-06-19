'테크니션→굿 패스' 외신 극찬에도 고개 숙인 이강인…얼굴 맞고 쓰러져도 NO 카드 "다음 경기 꼭 승리하겠다"

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 거친 플레이에 막히는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 멕시코 선수들과 이야기 나누는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 김가을 기자]이강인(파리생제르맹)이 외신의 극찬에도 결국 고개를 숙였다.

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홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독이 이끄는 한국은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 한국은 1승1패(승점 3)를 기록하며 조 2위에 머물렀다. 한국은 25일 남아공과 최종전을 치른다. 자칫 남아공에도 패하면 최악의 경우 1승 하고도 조별리그에서 탈락할 수도 있다.

사실상 조 1위 결정전이었다. 한국은 개막전에서 체코를 2대1로 잡았다. 멕시코는 남아공을 2대0으로 제압했다. 홍명보호는 2차전에서 멕시코까지 잡으면 이번 대회 '1호' 32강 진출팀이 된다.

한국은 최정예 멤버로 나섰다. 이강인은 오른쪽 날개로 선발 출격해 공격을 이끌었다. 이날 중계를 맡은 폭스스포츠 해설진은 이강인을 향해 연신 "기술이 정말 좋은 선수", "환상적인 패스를 건넸다" 등 극찬을 쏟아냈다. 실제로 이날 이강인은 전반에만 패스 성공률 94%(33/35)를 기록하며 펄펄 날았다. 또한, 이날 이강인은 공격을 이끄는 것은 물론이고 3선까지 내려가 공수 윤활류 역할까지 해냈다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 전반전 엘로우카드 받는 이강인. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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문제는 운이 따르지 않았을 뿐이다. 이강인은 전반 4분 루이스 로모(과달라하라)와 볼 경합 과정에서 타이밍이 늦었다. 상대에 거친 태클을 범한 탓으로 옐로카드를 받았다. 반면, 이강인은 상대의 강한 파울에 얼굴을 맞고 쓰러졌지만 카드는 나오지 않았다. 이날 경기를 중계한 이영표 해설위원도 "알 수 없는 판정"이라며 분통을 토했다.

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경기 뒤 이강인은 방송 인터뷰를 통해 "승리하려고 준비했는데 패배했다. 다음 경기를 잘 준비해야 겠다. 이미 경기는 지났다. 다음 경기 잘 준비해서 꼭 승리하겠다"고 각오를 다졌다.

한국은 25일 오전 10시 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 남아공과 최종전을 치른다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com