가나전의 영웅→멕시코전의 주인공 될 수 있었는데...조규성의 헤더, 4년 전과 결과 달랐다

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성이 자신의 슛팅이 상대 골키퍼의 선방에 막히자 아쉬워하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성의 헤더를 막아내고 있는 멕시코 골키퍼. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 박찬준 기자]다시 한번 영웅이 될 기회를 아쉽게 놓쳤다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 19일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 멕시코와 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 0대1로 패했다. 1차전에서 체코에 2대1로 이겼던 한국은 끝내 2차전 징크스를 넘지 못했다. 한국은 12번의 월드컵 2차전에서 4무8패로 한번도 이기지 못했다. 한국은 1승1패로 조 2위를 지키는데 만족해야 했다. 1위는 2승의 멕시코다.

이날 경기에서 승리했더라면 32강행을 확정지을 수 있었다. 앞서 열린 체코와 남아공의 경기는 1대1로 비겼다. 두 팀은 1무1패를 기록했다. 이번 대회는 승점에 이어 골득실이 아닌 승자승 결과로 순위를 나눈다. 멕시코를 잡는다면 남은 남아공전 결과에 상관없이 1위에 오른다. 이번 대회 첫 토너먼트 진출을 확정짓는 국가가 될 수 있었다.

하지만 실수 한번에 무너졌다. 시종 홈팀 멕시코를 괴롭혔지만, 후반 5분 김승규의 어이없는 플레이로 고개를 숙였다. 이기혁과 충돌하며 흐른 볼이 공교롭게도 루이스 로모(과달라하라)에 향했다. 로모가 밀어넣으며 이날 유일한 골이 나왔다. 한국은 월드컵서 멕시코를 만나 3번 모두 패하며, 멕시코 징크스도 깨지 못했다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성의 결정적인 슈팅. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 조규성과 오현규의 슛팅이 상대 골키퍼의 선방에 막히고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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기회는 있었다. 4년 전 카타르 대회의 영웅, 조규성이 주인공이 될 수 있었다. 조규성은 후반 32분 백승호 대신 그라운드를 밟았다. 이번 대회 첫 출전이었다. 조규성은 후반 42분 엄지성이 왼쪽에서 날카로운 오른발 크로스를 시도했다. 문전 앞에 있던 조규성에게 정확히 향했고, 조규성은 회심의 헤더로 연결했다. 하지만 이 볼은 상대 골키퍼 다리를 맞고 나왔다. 조규성은 다시 한번 발을 갖다댔지만, 또 다시 상대 골키퍼에 막혔다.

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한국은 계속해서 멕시코를 밀어붙였다. 후반 추가시간 4분 조규성에게 또 다시 크로스가 향했다. 이강인이 왼쪽에서 올린 크로스를 살짝 돌려놓았다. 가나전 첫 골 장면이 떠올랐다. 하지만 이 헤더는 수비 맞고 아웃됐다.

조규성은 카타르 대회에서 스타로 떠올랐다. 가나와의 2차전에서 멀티골을 넣었다. 한국 선수가 월드컵에서 한 경기에 2골을 넣은 것은 조규성이 처음이었다. 비록 2대3으로 패했지만, 조규성만큼은 빛났다. 잘생긴 외모로 국내외가 주목하는 별이 됐다.

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조규성은 이후 미트윌란으로 이적해 좋은 모습을 보였지만, 불의의 부상으로 한 시즌을 통으로 쉬었다. 지난 시즌 돌아온 조규성은 득점 감각을 찾으며 다시 한번 대표팀에 복귀했다. 최종 엔트리에도 이름을 올렸다. 또 한번의 기적을 꿈꿨지만, 이날은 그의 날이 아니었다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com