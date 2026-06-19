"멕시코, 한국 간신히 이겼다" 英 BBC 평가, 홍명보호 32강행 여전히 긍정적

Mexico's midfielder #07 Luis Romo shoots and scores his team's first goal during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 South Korea's Son Heung-min looks dejected after the match REUTERS/Paul Childs

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[스포츠조선 박상경 기자] 아쉬움이 크게 남는 멕시코전, '종가' 영국도 관심을 드러냈다.

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영국 BBC는 19일(한국시각) '2026 북중미월드컵 공동 개최국 멕시코가 한국에 간신히 승리하면서 32강 진출을 확정 지은 첫 국가가 됐다'고 전했다. 매체는 '전반 무기력한 경기력에 팬들이 야유를 퍼부었지만, 멕시코는 홈 팬들의 열렬한 응원 속에 공세를 강화했다'며 '멕시코는 한국전에서 이겨 체코전에서 패하지만 않는다면 A조 1위를 확정짓게 된다'고 소개했다. 그러면서 '멕시코가 1위로 토너먼트에 오르면 32강, 16강전을 모두 멕시코시티에서 치르게 된다'며 '잉글랜드는 32강에서 승리하면 멕시코와 맞붙을 가능성이 있다'고 설명했다. 그러면서 '한국은 기대에 못 미쳤고 비록 패했지만, 개막전에서 체코를 상대로 승리했기 때문에 토너먼트행 가능성이 높은 상황'이라고 지적했다.

Mexico's midfielder #07 Luis Romo (C) celebrates with teamamtes scoring his team's first goal during the 2026 World Cup Group A football match between Mexico and South Korea at the Guadalajara Stadium in Zapopan on June 18, 2026. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

South Korea's Hwang Hee-chan (11) and Mexico's Jorge Sanchez (2) battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano)

이날 한국은 멕시코 팬들의 일방적인 응원 속에 전반전을 0-0 무승부로 마무리 했다. 특히 전반 막판 우세한 점유율을 바탕으로 멕시코 진영에서 대부분의 시간을 보내면서 주도권을 잡기도 했다. 그러나 후반 초반 공중볼 처리 과정에서 수비수 이기혁과 골키커 김승규가 겹치면서 루즈볼 상황이 만들어졌고, 루이스 로모에게 선제골을 내줬다. 홍명보 감독은 이후 오현규, 황희찬을 조기 투입한 데 이어 엄지성, 양현준, 조규성을 차례로 투입하면서 반등을 노렸다. 하지만 후반 막판 조규성의 헤더가 상대 골키퍼 선방에 막히는 등 골운이 따라주지 않았다.

한국은 멕시코전 패배로 조별리그 A조 전적 1승1패, 골득실 0으로 2위 자리를 지켰다. 오는 25일 열릴 남아공과의 A조 최종전에서 이겨야 자력 2위로 32강행을 확정 지을 수 있다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 South Korea players break up from a huddle at the start of the second half REUTERS/Daniel Becerril

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com