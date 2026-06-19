"한국전? 오늘처럼 하면 돼" 체코전 비긴 남아공 사령탑 자신감…홍명보호의 대응은

epa13047615 South Africa's head coach Hugo Broos (R) talks to player Khuliso Mudau of South Africa after a draw in the FIFA World Cup 2026 group stage match Czechia against South Africa, in Atlanta, USA, 18 June 2026. EPA/RONALD WITTEK

South Africa's Teboho Mokoena celebrates after scoring a penalty, his side's first goal during the World Cup Group A soccer match between Czechia and South Africa in Atlanta, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Erik S. Lesser)

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[스포츠조선 박상경 기자] 이제 시선은 남아공전으로 향하고 있다.

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홍명보호가 홈 팀 멕시코에 분패하면서 2026 북중미월드컵 32강 조기 확정을 이루지 못했다. 1승1패로 A조 2위 자리를 지킨 한국은 오는 25일(한국시각) 에스타디오 몬테레이에서 치르는 남아공과의 A조 최종전에서 비기기만 해도 2위로 32강에 진출할 수 있다. 1차전에서 이긴 체코가 최종전에서 멕시코를 꺾어 한국과 같은 1승1무1패가 되더라도 승자승 원칙에 따라 한국이 우선 순위를 가져가기 때문이다. 그러나 한국이 남아공에 지면 체코 역시 멕시코에 패해 조 3위 와일드카드를 노려야 하는 상황에 직면할 수도 있다. 때문에 남아공전에서 최소 무승부 이상의 성과를 거두는 게 자력으로 32강에 갈 수 있는 최선의 방법이다.

이런 가운데 체코와 무승부를 거둔 남아공의 휴고 브로스 감독은 한국전에 대해 자신감을 내비친 상태다. 남아공은 19일 체코에 선제골을 허용했으나 후반 막판 얻어낸 페널티킥 기회를 살리면서 1대1 무승부로 경기를 마무리 한 바 있다.

ATLANTA, GEORGIA - JUNE 18: Mbekezeli Mbokazi #14 of South Africa competes for the ball against Lukas Provod #17 of Czechia during the FIFA World Cup 2026 Group A match between Czechia and South Africa at Atlanta Stadium on June 18, 2026 in Atlanta, Georgia. Alex Slitz/Getty Images/AFP (Photo by Alex Slitz / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Mexico's Raul Jimenez (9), front, tries a shoot next to South Korea goalkeeper Kim Seung-gyu (1) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

브로스 감독은 체코전을 마친 뒤 기자회견에서 "우리는 더 좋은 결과를 얻을 자격이 있었다고 생각한다. 정말 좋은 경기를 했다. 다만 약간의 운도 따라줘야 하는데, 이번엔 운이 따르지 않았다"고 말했다. 그는 "체코는 체격이 매우 뛰어나고 직선적인 축구를 구사하는 팀이다. 하지만 축구를 좋아하는 팬이라면 체코보다는 우리 팀의 스타일을 더 좋아할 거라 생각한다"며 "우리는 오늘 더 많은 걸 얻을 자격이 있었다. 만약 최종전(한국전)에서도 오늘처럼 경기를 할 수 있다면, 다음(32강)으로 갈 자격이 있다고 생각한다"고 덧붙였다.

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한국과 남아공 간의 성인 대표팀 맞대결은 이번이 처음이다. 남아공은 이번 본선 조별리그 추첨에서 4번 시드를 배정 받았고, 편성 뒤에도 최약체 팀으로 거론돼 왔다. 그러나 자국 리그 출신 선수들이 주축이 된 조직력과 빠른 스피드가 강점으로 꼽혔다. 브로스 감독은 "체코는 피지컬을 앞세우지만, 한국은 조직력을 앞세운다. 한국은 건전지를 끼운 것처럼 90분 내내 뛰는 팀이다. 그런 면에서 힘들 것 같다"고 경계심을 드러내기도 했다.

South African players celebrate after the World Cup Group A soccer match between Czechia and South Africa in Atlanta, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Colin Hubbard)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 South Korea's Son Heung-min looks dejected after the match REUTERS/Paul Childs

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홍명보호는 멕시코전에서 단 한 번의 치명적 실수로 패했다. 다만 내용을 좀 더 들여다 보면 멕시코의 수비를 효과적으로 공략하지 못한 면도 분명 존재했다. 멕시코전에서 드러난 약점을 보완해 남아공전에서 어떻게 반등할 지가 과제가 된 홍명보호다.

박상경 기자 ppark@sportschosun.com