'죽음의 조' 日, 홍명보호에 좋은 '참고서' 될까…'최종전' 몬테레이 경기장 간접 경험→일본 변수는 '불안요소'[빅매치 프리뷰]

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]일본이 홍명보호의 좋은 교재가 될 수 있을까. 모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본이 21일 오후 1시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전을 치른다.

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공교롭게도 경기가 열리는 에스타디오 몬테레이는 대한민국의 조별리그 최종전이 열리는 곳이다. 대한민국은 25일 오전 10시 남아공과 격돌한다. 개최국 멕시코와 한 조에 묶인 홍명보호의 조별리그는 모두 멕시코에서 열린다. 1, 2차전은 과달라하라, 마지막 경기는 몬테레이에서 벌어진다. 문제는 환경이다. 같은 멕시코지만 두 지역의 환경은 극과 극이다. 과달라하라는 이른바 '고지대'다. 경기장은 해발 1571m에 위치해있다. 에스타디오 과달라하라의 평균 기온은 섭씨 26.8도다. 최저 기온은 17.1도, 최고 기온은 37.7도. 실제로 오후 경기 때는 서늘한 기온이 감쌀 정도다.

반면, 몬테레이는 이번 대회 16개 경기장 중 두 번째로 더운 곳이다. 에스타디오 몬테레이의 평균 기온은 섭씨 31.1도다. 최저 온도는 21.9도, 최고 온도는 41.4도로 나타났다. 더욱이 경기를 앞두고 날씨는 변화무쌍 바뀌고 있다. 현지 시각으로 18일엔 불볕 더위였지만, 19일엔 스톰이 몰아치는 최악의 상황이었다. 이렇듯 확 달라지는 경기장 환경, 홍명보호 입장에선 일본의 2차전 운영이 좋은 참고서가 될 수 있는 셈이다.

일본은 이날 총력전을 펼칠 것으로 보인다. 1차전에서 네덜란드와 2대2로 비기며 순위 싸움에 '노란불'이 켜졌기 때문이다. 1위 스웨덴(승점 3·골득실차 +4), 그 밑에 일본과 네덜란드(이상 승점 1)가 자리하고 있다.

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문제는 변수가 너무 많다는 것이다. 내부적으론 '부상'과 싸우고 있다. 미나미노 다쿠미(AS 모나코), 미토마 가오루(브라이턴)가 부상으로 최종 명단에 들지 못했다. 여기에 엔도 와타루(리버풀)가 끝내 복귀하지 못하고 짐을 쌌다. 끝이 아니다. 네덜란드와의 경기에서 구보 다케후사(레알 소시에다드)마저 이탈했다. 일본의 '교도통신'은 18일 '구보가 왼무릎 부상 탓에 튀니지와의 조별리그 2차전엔 나서지 못한다. 그는 훈련 대신 숙소에서 치료와 재활에 몰두하고 있다'고 전했다. 이 매체는 일본축구협회 홍보 담당자의 말을 빌려 '구보는 팀을 떠나지 않고 대회 중 복귀를 목표로 하고 있다'고 덧붙였다.

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외부 변수도 만만치 않다. 튀니지의 사령탑이 바뀌었다. 튀니지는 1차전에서 스웨덴에 1대5로 완패했다. 튀니지축구협회는 사브리 라무쉬 감독을 경질하고 에르베 레나르 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 레나르 감독은 지난 4월까지 사우디아라비아를 이끌었다. 일본을 상대로 1승1무1패를 기록했다.

일본 선수들은 그 어느 때보다 굳은 각오를 다지고 있다. 도안 리츠는 "다행히 구보는 떠나지 않았다. 팀과 가능성을 탐색하면서 함께 싸울 수 있다. 우리는 그를 위해 무대를 마련해야 한다. 최선을 다해 싸우고, 기다리겠다"고 다짐했다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com