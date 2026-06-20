홍명보호에 악재! '1위 확정' 멕시코, 3차전 체코전 완전히 힘 빼나..."레전드 GK 내보낼 계획" 대형 변수 발생

2026 북중미 월드컵 한국전을 하루 앞둔 멕시코 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 스포츠 아레나에서 훈련을 가졌다. 골키퍼 기예르모 오초아가 훈련을 펼치고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

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[스포츠조선 이현석 기자]멕시코가 체코전에서는 레전드 골키퍼에게 기회를 주며 완전히 힘을 뺄 수도 있다.

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스페인의 아스는 19일(한국시각) '체코전에 기예르모 오초아에게 이상적인 시나리오일까'라고 보도했다.

하비에르 아기레 감독이 이끄는 멕시코 대표팀은 19일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 대한민국 월드컵대표팀과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에서 1대0으로 승리했다. 1차전에서 남아프리카공화국을 2대0으로 제압했던 멕시코는 이번 경기에서 한국까지 꺾으며 32강 진출을 확정했다. 이번 대회 1호 32강 진출이다. 개최국의 자존심을 세웠다.

2026 북중미 월드컵 한국전을 하루 앞둔 멕시코 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 스포츠 아레나에서 훈련을 가졌다. 훈련을 지켜보는 하비에르 아기레 감독과 골키퍼 기예르모 오초아의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

3차전 부담이 크게 줄었다. 이미 조 1위를 확정한 상황, 체코전은 경기보다는 홈팬들의 기대감을 채워줄 경기력과 요소들이 중요한 상황이다. 이런 조건 속에서 고개를 든 부분이 바로 오초아의 출전이다.

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아스는 '멕시코는 주전 선수들에게 휴식을 주고, 활약하지 못한 선수들이 뛸 기회를 줄 수 있을 것이다. 그중 한 명이 팬들의 기대를 받는 오초아다. 아기레 감독이 다음 라운드를 앞두고 선발 라인업에 변화를 줄 가능성에 대해 논의했다. 오초아를 선발로 내는 방안이 유력하게 거론된다'고 전했다.

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오초아는 멕시코를 대표하는 최고의 골키퍼다. 2005년 프로 데뷔 이후 아작시오, 말라가, 그라나다 등 유럽 무대에서도 활약했다. 특히 월드컵 무대에서의 활약이 돋보였다. 2006년 독일월드컵에서 처음 명단에 든 그는 2014년 브라질 월드컵에서 본격적으로 기량을 선보였다. 엄청난 선방 능력으로 여러 국가를 좌절시켰다. 2018년 러시아 월드컵에서는 손흥민에게 한 골을 실점했지만, 그 이후 거의 모든 슈팅을 막아내는 경이적인 모습을 보여주기도 했다.

2026 북중미 월드컵 한국전을 하루 앞둔 멕시코 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 스포츠 아레나에서 훈련을 펼쳤다. 골키퍼 기예르모 오초아가 동료 골키퍼 라울 랑헬과 하이파이브를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.18/

당초 오초아는 이번 월드컵 참가가 어려울 것이라 예상됐다. 적지 않은 나이, 치고 올라온 대표팀 후배들의 존재가 크게 작용했다. 하지만 부상 문제가 터졌다. 대표팀 주전 골키퍼였던 앙헬 말라곤이 아킬레스건 파열로 부상을 당하며 이탈했고, 오초아가 남은 한 자리에 이름을 올렸다.

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당초 이번 월드컵 출전이 어려울 것으로 보였던 오초아는 멕시코가 3차전 부담을 덜며 출전 가능성이 커지고 있다. 멕시코 팬들로서는 레전드의 마지막을 직접 보내줄 수 있는 기회이기도 하다.

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다만 한국에는 긍정적인 요소라고 보기는 어렵다. 3차전 남아공과의 경기에서 무승부 이상을 거둔다면 자력으로 32강에 진출하는 한국, 다만 남아공전을 패배한다면, 멕시코가 체코를 잡아주는 것이 중요하다. 이런 상황에서 기존 최정예 전력 대신 오초아를 포함한 후보들로 선발 명단을 채운다면 어떤 변수가 생길지도 장담하기 어렵다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com