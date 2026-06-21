"초비상!" '죽음의 조' F조 日 '경우의 수' 두드리기 시작했다…'튀니지 잡아야 일단 토너먼트 진출→최종전에서 순위 결정'

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[스포츠조선 김가을 기자]비상이다. 일본이 '경우의 수'를 따지고 있다. 기본 전제는 2차전을 승리한다는 것이다.

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모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본이 21일 오후 1시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이의 에스타디오 몬테레이에서 튀니지와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전을 치른다.

일본-튀니지 경기에 앞서 같은 조의 네덜란드-스웨덴 대결이 펼쳐졌다. 이번 대회 우승후보로도 꼽힌 네덜란드가 스웨덴을 무려 5대1로 제압했다. 네덜란드는 1차전에서 일본과 2대2 무승부를 기록, 순위 경쟁에 '노란불'이 켜진 상태였다. 다급해진 네덜란드는 경기 초반부터 상대를 거세게 몰아 붙였다. 그 결과 브라이언 브로비와 코디 각포가 각각 두 골씩 책임지며 공격을 이끌었다. 네덜란드의 새 에이스로 떠오른 크리센시오 서머빌도 월드컵에서 두 경기 연속 득점을 기록하며 힘을 보탰다. 스웨덴은 교체 출전한 안토니 엘랑가가 만회골을 넣는 데 그쳤다.

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상황이 복잡해졌다. 네덜란드(승점 4·골득실 +4)-스웨덴(승점 3·골득실 0)-일본(승점 1·골득실 0)-튀니지(승점 0·골득실 -4)가 순위표에 이름을 올렸다. 물론 이번 대회에선 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 중 상위 8개 팀이 32강에 오른다. 토너먼트의 문이 넓어졌다. 일본은 3위 '와일드 카드'로도 토너먼트에 오를 수 있다. 그러나 튀니지에 패하면 문제가 심각해진다.

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일본 언론 '닛칸스포츠'는 21일 '네덜란드가 2차전에서 스웨덴을 5대1로 크게 이겼다. 이 결과에 따라 같은 날 일본이 튀니지를 제압하면 네덜란드와 1승1무(승점 4) 동률이 된다. 두 경기를 마친 시점에서 F조 순위는 2위 이상이 된다. 최종전 결과와 상관 없이 일본이 32강 진출을 확정한다. 3차전 결과에 따라 순위가 결정될 것'이라고 했다.

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F조는 최종전에서 네덜란드-튀니지, 일본-스웨덴의 매치업으로 진행된다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com