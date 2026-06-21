'韓 수비수 엘리트 코스' 이한범도 밟을까...월드컵 대활약→마침내 등장한 나폴리! "영입 명단에 추가, 아직 구체적인 협상은 X"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이한범이 패스를 시도하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]이한범을 향한 빅리그의 관심, 마침내 나폴리까지 등장했다.

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이한범은 최근 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀 일원으로서 2026년 북중미월드컵에서 활약 중이다. 지난 19일 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 멕시코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 2차전에 선발 출전해, 풀타임을 소화하며, 멕시코 공격진을 틀어막았다. 아쉽게 0대1 패배를 기록했으나, 이한범의 수비력은 확연히 돋보였다.

월드컵까지 오기까지 쉽지 않은 여정이었다. FC서울 시절부터 잠재력이 돋보였으나, 유럽 진출 이후 활약하지 못한 기간이 길어졌다. 1년이 넘는 벤치 신세, 2025~2026시즌부터 비로소 빛을 보기 시작했다. 미트윌란의 주전으로 도약한 이한범은 리그와 유로파리그를 오가며 활약했다. 대표팀에도 조금씩 기회를 받았다. 홍명보 감독 체제에서 출전 시간을 얻으며 활약을 늘려갔다. 아쉬운 실수로 교체되는 등 부족한 부분도 있었지만, 스리백 체제의 한 축으로 성장하기 시작했다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 이한범이 체코 파벨 슐츠를 수비하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

월드컵 무대에서 본격적인 활약을 선보이고 있다. 체코전 당시 패스 성공률 84%, 클리어링 5회, 공 소유권 회복 2회, 태클 성공 1회, 경합 성공 6회 등을 기록하며 승리에 일조했던 이한범은 멕시코전에서도 상대 에이스 중 한 명인 훌리안 퀴뇨네스를 훌륭하게 막아냈다. 패스 성공률 84%, 롱패스 성공 5회, 클리어링 3회, 인터셉트 1회, 볼 경합 성공 8회 등 기록도 인상적이었다.

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월드컵을 통해 본격적으로 대한민국 대표팀과 유럽 리그에서의 활약 신호탄을 쏘아올린 이한범은 빅리그 이적설도 끊이지 않고 있다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)의 관심, 리버풀, 첼시, 뉴캐슬 등 빅리그 구단들의 이름이 거론되고 있다. 이런 상황에서 이한범은 나폴리 영입 후보로도 등장하며 기대감을 높였다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 팬들에게 인사를 하는 김민재의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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나폴리 지역지 일 마티노는 최근 이적시장 계획을 조명하며 센터백 영입 계획에 주목했다. 일 마티노는 '나폴리는 스리백 전술을 구사하는 새 감독의 전술적 필요에 따라 선수단 구성이 달라질 것'이라며 '수비진 재편 압박이 있다. 영입 명단에는 페데리코 가티와 더불어 월드컵 경험이 있는 이한범, 루카스 해링턴과 같은 유망주, 바스티엥 뫼피유와 같은 선수들이 올랐다'고 전했다.

나폴리는 한국 대표팀 수비수와 인연이 깊다. 김민재가 2022~2023시즌 당시 페네르바체에서 이적해 엄청난 활약으로 스쿠데토를 이끌었다. 당시 김민재는 나폴리 팬들의 엄청난 사랑을 받았다. 이후 막대한 이적료를 기록하며 바이에른 뮌헨으로 이적해 유럽 정상급 수비수로 평가받고 있다. 이한범마저 나폴리로 향해 활약한다면 한국 수비수 유럽 진출 성공의 엘리트 코스로 자리 잡을 수 있다.

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월드컵 활약과 함께 이한범을 향한 관심이 뜨겁다. 이번 2026년 북중미월드컵이 이한범에게 도약의 기회가 될 수 있을지도 귀추가 주목된다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com