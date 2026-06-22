BBC도 극찬한 일본의 조직력! 감독 경질했는데 튀니지 조별리그 탈락 확정…"일본이 한 단계 위였다"→네덜란드 넘어 조 1위 '정조준'

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[스포츠조선 강우진 기자]'아시아 최강' 일본 축구 대표팀이 튀니지를 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락시켰다. 영국 BBC는 일본 대표팀의 경기력을 극찬했다.

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BBC는 21일(한국시각) '비참한 월드컵을 보내던 튀니지는 일본에 패하면서 조별리그 탈락을 확정했다'며 '경기 내내 조직력이 뛰어났던 일본은 빠른 역습으로 균형을 깨뜨렸다'고 보도했다.

AP연합뉴스

튀니지는 이번 월드컵 1차전에서 스웨덴에게 1-5로 대패하면서 큰 충격을 받았다. 이후 감독 경질까지 하면서 반전을 노렸지만, 일본에게도 완전히 무너져 내렸다. 일본은 이날 튀니지를 4-0으로 완파했다. 일본의 첫골은 경기 시작 4분 만에 나왔다. 가마다 다이치의 골문 앞 슈팅이 득점으로 이어지면서 좋은 시작을 알렸다. 이어 우에다 아야세가 먼 거리에서 강력한 중거리 슈팅으로 튀니지의 골문을 열며 격차를 벌렸다.

튀니지는 경기 내내 일본의 막강한 조직력을 상대로 해결책을 찾지 못하는 모습이었고, 일본에게 많은 공간을 내줬다. 일본은 그 공간을 활용해 유려한 점유율 기반의 축구를 펼쳤다. 이토 준야와 우에다의 헤더 골까지 터진 후에야 경기는 끝이 났다.

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매체는 '일본은 경기 내내 튀니지보다 한 단계 위의 모습을 보여줬다'며 '느린 템포의 튀니지 공격은 모두 쉽게 차단됐고, 일본은 한 번도 위협받지 않았다'고 평가했다.

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일본은 승점 4점을 확보하면서 다음 라운드로 진출할 것으로 보인다. 조별리그 마지막 경기는 스웨덴전이다. 현재 일본과 네덜란드가 승점과 골득실이 동률을 이루고 있기 때문에 조 1위의 향방은 마지막까지 알 수 없다. 강호 네덜란드조차 일본과의 1차전 맞대결에서 승리하지 못했다. 기세가 그만큼 뛰어나기에 일본이 조 1위로 32강에 올라갈 수 있다는 분석도 나온다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com