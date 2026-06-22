"대충격!" 대한민국 분노 폭발 日 제국주의 상징 '욱일기' 응원 등장…일본 '韓, 일본 팬 행동 비판→엄격한 시선'

사진=중계 화면 SNS 캡처

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]대한민국이 분노했다.

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모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본은 21일(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 튀니지와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전에서 4대0으로 대승했다. 일본은 이날 아시아 국가로는 처음으로 월드컵에서 한 경기 4골을 넣는 역사를 작성하며 환호했다.

충격적 장면이 포착됐다. 관중석에선 욱일기가 휘날렸다. 일본 팬이 전범기, 이른바 욱일기를 들고 응원하는 모습이 포착된 것이다. 욱일기는 일본의 과거 군국주의와 제국주의를 상징하는 것이다. 과거 정몽규 대한축구협회장은 아시아축구연맹(AFC) 총회에서 국제축구연맹(FIFA) 평의회 위원에 당선된 뒤 "모든 나라가 국기를 쓸 수 있지만 전범기(욱일기)는 다르다. 한국을 비롯해 아시아 국가들이 2차 대전의 아픔을 겪었다. AFC와 FIFA도 이 생각과 이의 없을 것이라 생각한다"고 말했다. 실제로 FIFA는 국제 축구 경기에서 전범기 사용을 금지하고 있다. 그러나 A매치, 그것도 FIFA 월드컵에서 전범기를 버젓이 들고 응원하는 팬이 등장했다.

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일본 축구 전문 매체 '풋볼채널'은 21일 한국의 일장기 비판 보도에 대해 '한국 언론에서 일본 팬들의 행동을 비판하고 있다. 일본은 튀니지전에서 대승을 거두며 경기장에서는 큰 성과를 거뒀다. 하지만 한국 언론은 그 승리와 동시에 관중석에서 발생한 것으로 추정되는 문제 행위에도 엄격한 시선을 보내고 있다'고 보도했다.

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한편, 서경덕 성신여대 교수는 "많은 누리꾼의 제보를 받았다. 경기장 내 욱일기를 펼친 장면이 중계 화면으로도 잡혔다. 전광판으로도 보여줘 큰 문제가 되고 있다. 조별리그 1차전에서는 경기장 내 욱일기가 펼쳐지진 않았고, 일본 내 거리 응원으로 이용돼 논란이 된 바 있다. 욱일기를 월드컵 응원 도구로 사용한다는 건 정말로 어리석은 짓이다. 아시아 축구팬들에게는 전쟁의 공포를 다시금 상시키시는 행위"라며 "일본의 3차전이 벌어지기 전에 이번에 등장한 욱일기 응원을 FIFA에 고발해 재발 방지를 요청할 예정이다"라고 했다.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com