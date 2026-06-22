'韓 월드컵 스타' 황인범 빅리그 도약 기회인가, 입지 불안 날벼락인가...월드컵 대활약 하자 "페예노르트, 올여름 이적에 열려 있다"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 이현석 기자]황인범에게 기회일까, 날벼락일까. 페예노르트가 황인범 이적에 대한 입장이 드러났다.

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황인범은 최근 홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵대표팀에 승선해, 2026년 북중미월드컵에 나서고 있다. 황인범은 앞서 지난 3월 부상으로 승선이 어려울 수 있다는 우려도 있었으나, 극적인 회복과 함께 월드컵 출전에 성공했다.

다시 돌아온 중원의 '만능열쇠', 황인범은 12일(한국시각) 열린 1차전 체코전부터 뛰어난 영향력을 발휘했다. 체코의 견제에도 불구하고 중원에서 뛰어난 활동량과 압박, 공격 전개 등 다방면에서 활약했다. 황인범은 이강인과 함께 공격 수비부터 공격까지 안정적으로 풀어내는 모습이었다. 황인범을 거치지 않고는 전방으로 공이 쉽게 나가지 않았다. 황인범은 중원에서 끊임없이 움직이며, 상대 공간을 파고드는 모습도 선보였다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 돌파 시도하는 황인범. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

해결사 면모도 선보였다. 후반 22분 이강인의 날카로운 침투 패스, 이를 수비 사이로 빠져든 황인범이 슈팅으로 마무리하며 동점골을 터트렸다. 후반 35분에는 오현규에게 정확한 패스로 결승골을 도왔다. 멕시코전에서는 하비에르 아기레 감독의 전술에서 황인범을 거세게 압박했기에 활약이 쉽지 않았지만, 체코전으로도 자신의 가치를 충분히 선보였다.

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축구 콘텐트 매체 매드풋볼은 16일 'A조에서 H조까지의 선수 중 베스트11을 꼽았다'고 밝혔디. 황인범도 이름을 올렸다. 월드컵 A조 경쟁에서 중원 한 차지를 하기에 부족함이 없었다는 평가였다.

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황인범이 월드컵 활약을 이어가는 상황에서 소속팀 페예노르트는 로빈 판페르시를 경질하고 지오반니 반 브롱크호르스트를 새롭게 선임했다. 갑작스러운 감독 교체, 황인범은 월드컵 참가로 인해 새 감독 체제에 적응하는 것도 미루게 됐다.

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 황인범이 동점골을 넣은 후 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

이런 상황에서 황인범이 페예노르트의 이적 대상이라는 소식이 등장했다. 네덜란드의 부트발존은 20일 '샤를 반후트가 페예노르트의 첫 번째 여름 이적생으로 합류했다'며 '페예노르트는 야쿠브 모더와 황인범의 이적에 열려 있는 상황이라 반후트의 영입은 그리 놀라운 일이 아니다. 특히 황인범은 월드컵 체코전에서 1골 1도움을 기록하며 페예노르트가 이적료로 상당한 금액을 요구할 것으로 예상된다'고 밝혔다.

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월드컵 활약이 황인범의 도약의 기회가 될지, 아니면 도리어 입지를 불안하게 만드는 요소일지는 아직 알기 어렵다. 기존에 언급됐던 풀럼 등 빅리그에서 영입 의사를 내비친다면 오히려 좋은 기회가 될 수 있다. 반면 이적이 어렵다면 입지만 흔들리는 사태가 발생할 수도 있다. 결국 황인범이 한국의 남은 일정에서도 활약을 한다면 유럽 주요 구단들의 관심을 피하기는 어려울 것으로 보이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com