'의외네' 모든 월드컵 기록 갈아치운 메시, 이 기록만큼은 '2위'...1위는 브라질의 디디

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[스포츠조선 박찬준 기자]월드컵이 아니라 '메시컵'으로 불러야 할 판이다.

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'축구의 신' 리오넬 메시(39·아르헨티나)가 월드컵의 모든 기록을 자신의 이름으로 바꾸고 있다. '아르헨티나 캡틴' 메시는 23일 오전 2시(이하 한국시각) 미국 텍사스주 알링턴 댈러스 스타디움에서 열린 오스트리아와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 J조 2차전에서 월드컵 통산 17~18호골을 폭발시켰다. 메시는 월드컵 최다득점자로 등극했다. 독일의 '레전드' 미로슬라프 클로제(16골)를 넘었다. 메시는 월드컵에서만 6경기 연속골을 기록 중이다.

이날 아르헨티나가 2대0 승리를 거두며, 월드컵 최다승 고지도 밟았다. 알제리전에서 3대0으로 승리하며 클로제와 함께 최다승 공동 1위에 올랐던 메시는 오스트리아를 잡으며 아무도 달성하지 못한 17승 고지를 밟았다. 메시는 또 월드컵 6경기 연속골과 함께 6경기 연속 맨오브더매치를 기록 중이다.

사진출처=아르헨티나축구협회

지난 알제리전에서는 크리스티아누 호날두(33세120일)을 넘어 월드컵 역대 최고령 해트트릭(38세357일) 기록을 세운 메시는 본인이 갖고 있는 모든 기록들을 차례로 경신하고 있다. 이미 본인이 갖고 있던 최다 공격포인트 기록을 24개(18골-8도움)로 늘렸고, 최다 출전(28경기), 최다 출전 시간(2489분), 최다 맨오브더매치 선정(13회) 등이 모조리 메시의 이름으로 새겨졌다. 아르헨티나 네우켄주 쿠트랄코에는 높이 26m, 무게 70톤에 달하는 메시의 동상이 세워졌다.

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하지만 아직 메시가 1위가 아닌 기록이 있다. 바로 최다 도움이다. 플래닛풋불에 따르면, 메시는 현재 8개의 도움을 기록 중이다. 9개의 도움 기록을 갖고 있는 브라질의 디디에 이어 2위다. 메시는 2018년 러시아 대회와 2022년 카타르 대회에서 각각 2개와 3개의 도움을 기록하며, 역대 최초로 두 대회 연속 도움왕을 차지했지만 여전히 최다 도움에서는 디디에 밀려 있다. 이번 대회에서 메시는 아르헨티나의 전득점을 책임지며 아직 도움을 올리지 못했다.

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반면 디디는 1954년 스위스 대회에서 도움 4개, 1958년 스웨덴 대회에서 도움 5개를 기록했다. 1958년 대회에서는 브라질의 첫번째 우승을 이끌었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com