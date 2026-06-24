"한국, 남아공전도 같은 전술 복붙" 손흥민-이강인-이재성 '삼각편대'…'배수의 진' 남아공 이미 파훼법 찾았나

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 그라운드에 나서고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 대표팀이 남아프리카공화국과의 경기에서도 같은 포메이션과 전술을 들고나올 것이란 전망이 나온다.

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글로벌 매체 ESPN은 23일(한국시각) '대한민국은 체코를 상대로 한 첫 경기에서 2-1 승리를 거둔 뒤 멕시코에 아쉽게 0-1로 패했지만, 조별리그 통과 가능성을 기대하고 있다'며 한국의 예상 스쿼드를 공개했다. 한국과 남아공은 25일 오전 10시 2026 북중미 월드컵 A조 최종전에서 맞붙는다.

매체는 한국이 또다시 스리백 전술을 들고나올 것이라 예상했다. 왼쪽부터 설영우와 이기혁, 김민재, 이한범, 김문환이 수비라인을 책임지며, 중앙 미드필드에는 백승호와 황인범이 선다. 이재성과 이강인이 2선에 투입되고, 최전방에는 손흥민이 나올 것이라 예상했다.

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 마친 대한민국 월드컵 대표팀이 20일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 훈련 전 선수단 미팅을 갖는 홍명보 감독의 모습. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.20/

한국은 남아공의 적극적인 공격에 유의해야 한다. 남아공은 다음 라운드 진출의 희망을 잃지 않기 위해서 초반부터 적극적인 압박을 펼칠 것으로 예상된다. 우리 대표팀은 우선 수비를 두텁게하고, 역습 상황에서 상대를 위협하는 방식을 선택할 수도 있다.

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매체는 '한국은 역습 상황에서 상대를 위협할 충분한 공격력을 갖추고 있지만, 남아공은 16강 진출을 위해 위험을 감수해야 한다'며 '한국은 벤치 자원이 중요한 변수가 될 수 있다'고 주장했다. 한국은 조별리그 1차전에서 승리한 덕에 A조 2위를 사수하고 있다. 남아공과 무승부만 거둬도 조 2위로 통과할 수 있기 때문에 안정적인 경기 운영이 필요하다. 앞서 한국은 조 1위도 가능했다. 멕시코와 비등한 경기를 펼치고도 패배한 게 아쉬웠다. 한국이 2차전에서 멕시코를 상대로 더 높은 기대득점(xG)을 만들어냈지만, 김승규 골키퍼의 실수로 아쉬운 결과를 냈다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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한국은 남아공을 상대할 때도 유사한 선발 라인업을 들고 나올 것으로 예상된다. 상대팀에게 전술이 이미 분석되지 않았기를 바라야 한다.

매체는 '홍명보 감독은 이번 대회에서 지금까지 선발 라인업을 한 차례만 바꿨다'며 '이는 곧 손흥민, 이강인, 이재성으로 이어지는 공격 삼각편대를 다시 선발로 가동한다는 의미다'고 전했다. 이어 '하지만 오현규와 황희찬 같은 선수들은 벤치에서 투입돼 좋은 효과를 냈다'며 '이들이 한국의 토너먼트 진출을 확정하는 데 결정적인 역할을 할 수도 있다'고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com