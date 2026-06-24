호날두, 마침내 터졌다! 우즈벡전 선제골 작렬!...사상 첫 6개 대회 연속 골맛 '대기록'까지[속보]

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[스포츠조선 박찬준 기자]크리스티아누 호날두가 마침내 터졌다.

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포르투갈은 24일 오전 2시(이하 한국시각) 미국 휴스턴 스타디움에서 우즈베키스탄과 2026년 북중미월드컵 조별리그 K조 2차전을 치른다. 포르투갈은 1차전에서 콩고에 1대1로 비기며 자존심을 구겼다. 우즈벡은 콜롬비아에 1대3으로 패했다.

마르티네스 감독의 선택은 다시 한번 호날두였다. 콩고전에서 최악의 모습을 보인 호날두는 우즈벡전에 최전방 공격수로 선발 출전했다. 2선에는 브루노 페르난데스를 축으로 주앙 펠릭스와 페드루 네투가 포진했다. 3선에는 비티냐와 주앙 네베스가 자리했다. 포백은 누누 멘데스-헤나투 베이가-후벵 디아스-주앙 칸셀루가 구성했다. 골문은 디오고 코스타가 지켰다.

우즈벡은 3-4-2-1 카드로 맞섰다. 엘도르 쇼무로도프가 원톱에 자리했고, 2선에는 아지즈 가니예프와 아보스베크 파이줄라예프가 섰다. 좌우에는 셰르조드 나스톨라예프, 베흐루즈 카리모프가, 중원에는 오타벡 슈쿠로프와 오딜존 함로베코프가 섰다. 스리백은 루스탐 아슈르마토프-압둘라 압둘라예프-알두코디르 후사노프가 꾸렸다. 압두보히드 네마토프가 골키퍼 장갑을 꼈다.

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포르투갈이 초반부터 우즈벡을 강하게 몰아붙였다. 전반 2분 페널티박스 오른쪽에서 주앙 네베스가 정면에 있던 페르난데스에게 연결했다. 페르난데스는 수비 한명을 제친 후 왼발 슈팅을 시도했다. 수비 맞고 골대 살짝 넘어갔다.

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4분 멘데스가 폭발적인 스피드로 왼쪽 돌파했다. 중앙으로 날카로운 크로스를 시도했다. 호날두가 뛰어들며 오른발을 갖다댔지만, 맞지 않았다.

6분 호날두가 드디어 터졌다. 칸셀루가 오른쪽을 파고들며 크로스를 시도했다. 파고들던 호날두는 오른발 발리슈팅으로 마침내 골망을 흔들었다. 동료들과 함께 기쁨을 나눈 호날두는 전매특허인 시우 세리머니까지 펼쳤다.

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1차전에서 최악의 플레이로 마음고생을 한 호날두는 이날 득점으로 명예회복에 성공했다. 메이저 대회 11경기 만에 골맛을 봤다. A매치 통산 144호골을 성공시킨 호날두는 2006년 독일, 2010년 남아공, 2014년 브라질, 2018년 러시아, 2022년 카타르 대회에 이어 북중미 대회까지 6개 대회에서 연속으로 득점한 최초의 선수로 이름을 올리게 됐다. 호날두는 월드컵 최고령 득점 2위(41세138일)에 올렸다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com