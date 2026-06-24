"한국전 분석 끝났다" '최하위' 휴고 브로스 감독 자신감 폭발…"남아공 새 역사 쓸 기회"[현장 일문일답]

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 남아프리카공화국 위고 브로스 감독이 취재진의 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 스페펠로 시톨레가 취재진의 질문에 답하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]휴고 브로스 남아공 월드컵대표팀 감독이 대한민국전 승리를 향한 굳은 각오를 다졌다.

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남아공은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 대한민국과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.

결전을 앞둔 브로스 감독은 경기 전 열린 공식 기자회견에서 "양 팀 모두에 특별한 경기가 될 것 같다. 우리 입장에선 이겨야 된다. 그걸 알기 때문에 쉬우면서도, 상대팀이 강하기 때문에 어려운 상황이다. 상대는 잘하고 강하기도 하고 굉장히 훈련을 잘한 팀이다. 그래서 궁극적으로 승리를 이끌어야 한다"고 말했다.

그는 한국에 대해선 "매우 독특하고 체력적으로 뛰어난 팀이란 것이다. 그들은 90분 내내 뛸 것이다. 우리 모두 이것이 매우 중요한 부분이라는 것을 알고 있다. 한국과의 경기는 매우 힘들 것이다. 우리가 어떻게 하면 최고의 장점을 발휘하고, 동시에 상대 약점을 이용할 수 있을까 생각한다"며 "분석은 이미 끝났다. 우리는 상대의 기세를 꺾고, 약점을 이용하는 데 집중하겠다"고 했다.

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브로스 감독은 한국전 변수 중 하나로 날씨를 꼽았다. 경기가 열리는 몬테레이는 40도를 오르내리는 찜통 더위를 자랑한다. 브로스 감독은 "날씨 적응이 매우 어려울 것 같다. 휴식이 필요하다. 하루이틀 쉴 수 있을 것 같다. 우리가 미리 적응을 했다면 좋을 것 같다"고 말했다. 더욱이 남아공은 멕시코 파추카를 베이스캠프로 삼고 이후 멕시코시티(멕시코)-애틀랜타(미국)-몬테레이에서 경기를 치르기 위해 빡빡한 일정을 소화하고 있다. 브로스 감독은 "이는 매우 힘든 일이라는 것을 의미한다. 회복은 매우 어렵다. 세 곳에서 경기를 하니 회복 자체가 어려울 수밖에 없다. 그래서 토너먼트가 계속 진행되는 동안 피로가 누적된 것이다. 이상적이지는 않다"고 했다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 스페펠로 시톨레가 취재진의 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

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남아공은 첫 경기에서 '홈팀' 멕시코에 0대2로 패했다. 두 번째 경기에선 체코와 1대1로 비겼다. 선제골을 내주고 흔들렸지만, 경기 막판 페널티킥을 얻어내 무승부를 챙겼다. 이로써 남아공은 1무1패(승점 1·골득실 -2)를 기록, 최하위에 머물러 있다. 남아공은 테보호 모코에나(마멜로디 선다운스)와 템바 즈와네(마멜로디 선다운스)가 출전 정지 징계로 한국전에 나서지 못한다. 다만, 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)는 퇴장 징계가 끝나 복귀한다.

이 자리에 동석한 시톨레는 "이번 경기가 우리에겐 굉장히 중요하다. 다음 32강으로 진출하기 위해서 아주 열심히 준비를 했고 꼭 진출해야 한다. 내일 우리에게 오직 하나의 목표가 있다면 이기는 것"이라고 각오를 다졌다.

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다음은 휴고 브로스 감독과의 일문일답.

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몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com

- 이번 경기 어떻게 준비하고 있나

양팀에게 모두 특별한 경기가 될 것 같다. 우리 입장에선 이겨야 된다. 그걸 알기 때문에 쉬우면서도, 상대팀이 강하기 때문에 어려운 상황이다. 상대는 잘하고 강하기도 하고 굉장히 훈련을 잘한 팀이다. 그래서 궁극적으로 승리를 이끌어야 한다.

- 날씨는 어떤가.

사실 전체적으로 기온 자체가 좀 특별하긴 하다. 굉장히 덥다. 우리가 장점을 가진지는 잘 모르겠다. 경기를 뛰면서 봐야할 것 같다. 그러나 이 기온 자체는 적응하기가 굉장히 어렵다. 하루 이틀 안에 어렵고 1, 2주 정도는 적응해야 되는데 내가 선수일 때는 이런 정도의 온도일 때는 적응 너무 힘들었기 때문에 아무리 훈련을 해도 어려웠다. 아프리카 사람이기 때문에 고온에 더 적응을 잘 할 수 있는지는 모르겠는데 봐야 할 것 같다.

- 한국에 대한 평가.

내가 사실 전술에 대해서는 경기 전날에 말하지 않는 것을 알고 계실 것이다. 내가 말씀드릴 수 있는 것은 한국은 규율이 잘 잡힌 팀, 신체조건도 좋다는 것이다. 90분 동안 잘 뛴다. 우리로서는 결국 우리가 한국의 퀄리티를 어떻게 멈출 것인가, 약점을 어떻게 활용할 것인가가 중요할 것 같다. 우리가 해야 할 것을 잘 할 수 있을지 지켜보겠다.

- 역사 쓸 수 있다. 이번에 처음으로 32강전에 갈 수도 있다.

우리 입장에선 매우 큰 동기부여다. 남아공 역사를 새로 쓸 기회이기도 하다. 그래서 특별히 더 잘해서 승리하는 게 동기부여가 된다.

- 정신력은 어떤가.

우리가 첫 번째 경기에서는 그 상황에 압도가 됐던 것 같다. 그리고 그러한 경기나 이벤트에 대한 경험이 없는 경우도 있었다. 우리가 원하는 만큼의 경기를 멕시코전에서 제대로 펼치지 못했다. 그러나 체코전에서는 훨씬 더 나아졌다. 우리의 동기부여는 있다. 처음 말했던 것처럼 역사를 쓸 수 있는 경기 큰 동기부여가 되고 있다. 선수들은 승리를 위해 싸우고 최선을 다할 것이다.

24일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아프리카공화국 축구국가대표팀 공식 기자회견. 남아프리카공화국 위고 브로스 감독이 취재진의 질문을 듣고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.24/

- 남아공에서 어떤 응원을 받고 싶나.

내가 어떻게 기억, 기록되는지는 중요하지 않다. 내일 결과가 더 중요하다. 나는 32강으로 가고 싶다. 이번이 나의 마지막 월드컵이 되지 않을까 싶다. 그래서 더 성공을 끌어내고 싶다.

- 대회 전과 직접 본 한국의 차이.

우리는 항상 상대팀을 분석한다. 우리는 내일 경기에 대해서 잘 알고있다. 경기 결과만 빼고. 그래서 최선을 다해 이기도록 노력하겠다. 지난 기자회견서 말씀드렸던 것과 같다. 우리가 한국팀이 어떤 경기를 펼칠지, 어떻게 하고 있는지에 대해 분석했고 완료했다. 이제 우리에게 달려있다 .이들의 퀄리티를 막고 상대의 약점을 활용해야한다. 내가 어떤 생각을 하는지 말씀드릴 수는 없다.

- 국경을 넘나들며 경기한다.

굉장히 피곤하다. 왜냐하면 계속해서 이동을 해야하고 시차도 있다. 멕시코시티에서 한번 경기를 하고 애틀랜타에서 경기를 하고 거기서도 두 시간 시차가 있었다. 이번에는 몬테레인데 또 통과하면 LA, 시애틀 등에서 경기를 해야한다. 이미 경기를 하고 또 4일 뒤에 이동을 해서 시애틀로 이동해야 될 수도 있다. 그래서 피곤하기도 하고 회복 자체가 어려울 수밖에 없다. 그래서 토너먼트가 계속 진행되는 동안 피로가 누적된 것이다. 세 개의 국가가 다르고 그래서 이상적이지는 않은 것 같다. 특히 선수들의 회복에는 이상적이지 않다. 특히 오늘과 내일은 아주 고온의 환경에 노출이 돼 있다. 운동을 해야하는데 선수들 같은 경우 굉장히 에너지 소진이 많이 된다. (조별리그를) 통과하면 또 다시 멕시코시티를 갔다가 미국을 갔다가 이런 이동이 과하긴 한다. 하지만 이번 월드컵은 적응을 해야한다. 하지만 쉽진 않다.

- 하이드레이션 브레이크에 대한 계획.

다시, 다시. 내일은 어려운 경기가 될 것이다. 그래서 이겨야만 한다. 그래서 우리가 어떻게 하고, 어떻게 공을 다루고 처음부터 적극적으로 다룰지 기다릴지 이런 것들 선택하기 쉽지않다. 나머지는 수비다. 그냥 이기면 된다. 한국팀도 스스로 이런 질문을 할 것 같다. 1승1패기 때문에 한국에도 다음 경기가 중요하다. 그래서 쉽지 않다. 하지만 선택은 쉽다. 해야할 단 한가지는 이기는 것이다.

- 과거 한국과 가나가 경기를 한 적이 있다.

다른 팀들보다 대한민국과의 경기는 우리에게 새롭다. 그런데 정보는 우리가 원하는 만큼 계속 수집을 할 수 있고 지난 몇 주 동안 한국팀을 더 잘 이해하기 위해 노력했다. 한달 전까지만 해도 잘 모르는 팀이었다. 기술적인 것들 전술적인 것들 더 파악할 수 있는 장비들이 많기 때문에 지금은 한국에 대해 잘 알고 있다고 생각한다. 궁극적으로 쉽다는 단어가 맞지 않을 수 있지만 명백하다. 이겨야 한다. 그리고 약점을 잘 활용해야 할 것이다. 만약 그걸 성공한다면 이길 확률이 높아질 것이다. 그런데 그건 상대도 마찬가지다. 기온이나 온도가 중요한 역할을 할 것이고, 동기부여도 돼 있다. 우리에겐 승리밖에 답이없다. 경우의 수 따지지 않아도 되니까 쉬울 수도 있을 것이다.