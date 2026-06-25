韓 수비진 '바짝' 긴장! 기존의 아프리카팀과 다르다…홍명보호 마지막 상대 남아공 '베일' 벗는다[몬테레이ON]

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[몬테레이(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]홍명보호의 조별리그 마지막 상대, 남아공이 드디어 모습을 드러냈다. 대한민국은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 휴고 브로스 감독이 이끄는 남아공과 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전을 치른다.

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멕시코 파추카의 베이스캠프에서 담금질을 한 남아공은 23일, 경기를 불과 이틀 앞두고 몬테레이에 도착해 짐을 풀었다. 이날 호텔 앞에는 소수의 현지 팬들이 모여 선수들을 응원했다. 선수단은 "수다프리카"(남아공·Sudafrica)를 연호하는 팬들의 환영 속에서도 별다른 반응 없이 숙소 안으로 이동했다.

남아공은 앞선 두 경기에서 1무1패(승점 1·골득실 -2)를 기록, 최하위에 머물러 있다. 그야말로 '벼랑 끝'에 서 있다. 여기에 한국과의 경기엔 테보호 모코에나와 템바 즈와네(이상 마멜로디 선다운스)가 출전 정지 징계로 나서지 못한다. 다만, 스페펠로 시톨레(CD 톤델라)는 퇴장 징계가 끝나 복귀한다.

분명 남아공의 상황이 좋지 않은 것은 사실이다. 그러나 축구공은 둥글다. 남아공도 꿈과 희망이 있다. 홍명보호를 꺾으면 32강 진출이 가능하다. 반면 한국은 패하면 상황에 따라 4위로 추락, 토너먼트 진출이 좌절될 수 있다. 홍명보 대한민국 월드컵대표팀 감독과 선수들이 '안일함은 없다'며 이를 악무는 이유다.

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남아공은 기존의 아프리카팀과는 보법이 사뭇 다르다. 통통 튀는 개인기로 상대를 흔들기보다는 최후방에서부터 시작한 빌드업으로 공격을 전개한다. 여기서 핵심은 '캡틴'인 골키퍼 론웬 윌리엄스(마멜로디 선다운스)다. 그는 이번 대회에서 여러 차례 선방을 펼치며 남아공의 뒷문을 지켰다. 그는 소속팀 동료기도 한 오브리 모디바와 쿨리소 무다우를 이끌고 남아공의 방어선을 구축하고 있다. 윌리엄스는 빌드업의 시발점 역할을 한다.

대한민국 월드컵 대표팀이 23일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 산니콜라스의 에스타디오 우니베르시타리오에서 비공개 훈련을 가졌다. 이한범이 훈련 전 열린 기자회견에서 질문에 답하고 있다. 산니콜라스(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.23/

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한국은 윌리엄스에 대한 경계심을 늦추지 않았다. 수비수 이한범(미트윌란)은 23일 가진 공식 기자회견에서 "(지난해 클럽월드컵에서 마멜로디를 상대한) 조현우 형이 남아공은 빌드업 위주로 축구한다고 했다. 우리 팀(미트윌란)에도 잠비아 선수가 있어서 말을 들었는데, 남아공이 다른 팀과 달리 빌드업 많이 하는 축구를 한다고 들었다"며 "일단 골키퍼 킥이 좋고 빌드업도 좋다. 압박도 중요하지만 (상대) 선수들이 빠르니 뒷공간에 대비하면서 조심스럽게 경기하면 충분히 잘될 것 같다"고 경계심을 드러냈다. 한국의 조별리그 운명의 한판, 이제 곧 막을 올린다.

몬테레이(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com