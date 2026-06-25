멕시코전 한 골차 패배 맞췄던 '인간 문어', 남아공전은 2-1 승리 예측 "한국이 더 강하다"

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 대한민국이 2대1로 승리했다. 경기가 끝나자 홍명보 감독이 환호하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

12일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 체코의 경기. 홍명보 감독이 하이드레이션 브레이크에 작전지시를 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.12/

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[스포츠조선 박찬준 기자]'인간 문어'의 예측은 승리였다.

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홍명보 감독이 이끄는 대한민국 월드컵 대표팀은 25일 오전 10시(이하 한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열리는 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 3차전을 치른다. 한국은 1승1패로 조2위에 자리했다.

한국은 1차전에서 체코에 2대1 역전승을 거뒀다. 선제골을 내줬지만, 황인범(페예노르트)과 오현규(베식타시)가 연속골을 넣으며 귀중한 승점 3을 더했다. 2010년 남아공 대회에 이어 16년 만에 1차전 승리였다.

하지만 2차전에서 김승규(FC도쿄)의 아쉬운 실수가 겹치며 아쉽게 0대1로 패했다. 승리할 경우, 처음으로 조별리그 통과를 확정지을 수 있었지만, 2차전 징크스+멕시코 징크스에 다시 눈물을 흘렸다.

19일(한국시각) 멕시코 과달라하라 사포판의 에스타디오 과달라하라에서 열린 2026 북중미월드컵 대한민국과 멕시코의 경기. 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.19/

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한국은 남아공에 지지만 않는다면, 승자승 원칙에 따라 조2위로 32강에 갈 수 있다. 일단 크리스 서튼 BBC 해설위원은 "한국이 남아공을 2대1로 꺾을 것"이라고 전망했다.

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서튼은 과거 잉글랜드 프리미어리그를 호령했던 공격수다. 블랙번에서 앨런 시어러와 SAS 듀오를 이루며 리그 우승까지 차지했다. 은퇴 후 해설가로 변신한 서튼은 월드컵마다 놀라운 예측으로 화제를 모았다. 특히 2022년 카타르월드컵 당시 일본의 독일전 승리를 맞춰 세계를 놀라게 했다. 심지어 스코어 2대1까지 맞췄다. 2006년 독일월드컵에서 경기 결과를 정확히 맞춘 점쟁이 문어 '파울'을 빗대 '인간 문어'라는 별명을 얻었다.

서튼은 이번 대회에서 다소 아쉬운 예측률을 보이고 있다. 그는 이번 대회 조별리그 2차전까지 48경기 중 26경기 결과를 맞혔으며, AI는 31경기를 적중했다. 하지만 지난 멕시코전 결과를 맞췄다. 그는 멕시코전에 "한국이 멕시코에 1대2로 패할 것"이라고 예측했다.

2026 북중미 월드컵 체코전에서 승리한 대한민국 월드컵 대표팀이 15일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 홍명보 감독이 훈련을 지켜보고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.15/

2026 북중미 월드컵 멕시코전을 하루 앞둔 대한민국 월드컵 대표팀이 18일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 홍명보 감독이 훈련 전 미팅을 갖고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.15/

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서튼은 "멕시코 경기력은 정말 인상 깊었다. 꽤 단조롭고 공격력이 부족할 것으로 예상했지만, 실제로는 많은 기회를 만들어냈고 보는 재미가 있었다"고 했다. 이어 "라울 히메네스가 월드컵에서 첫 골을 터트린 모습을 보는 게 꽤 감동적인 순간이었지만, 멕시코에서 가장 인상 깊은 선수는 사우디프로축구에서 엄청난 득점력을 보여준 훌리안 키뇨네스였다. 왼쪽 측면에서 위협적인 그를 한국은 경계해야 한다"고 했다.

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마지막으로 "한국도 조직력이 뛰어나고 공격력도 갖춰 팽팽한 경기가 될 것 같지만, 전 멕시코가 다시 한 번 승리할 것으로 예상한다"고 전망했는데, 스코어는 틀렸지만, 결과는 맞췄다.

서튼은 남아공전에 대해 "한국이 남아공보다 훨씬 좋은 팀"이라며 "멕시코처럼 한국도 남아공을 상대로 많은 득점 기회를 만들 것"이라고 평가했다. 이어 "남아공은 체코전에서 0-1로 끌려가던 후반 38분 페널티킥 득점으로 1-1 무승부를 기록하며 조별리그 통과에 대한 희망을 키웠다. 그러나 이전 멕시코전에서 남아공의 경기력은 매우 떨어졌다"고 덧붙였다.

BBC의 AI 역시 한국이 남아공에 2대0으로 승리할 것이라고 예상했다. 서튼과 AI는 멕시코가 체코를 잡고 조별리그 3연승을 기록할 것으로 전망했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com