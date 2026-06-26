"아이티는 강제, 왜 일본에는 관대?" 서경덕 교수, FIFA에 2차 항의…사라지지 않는 욱일기 도발

사진=월드컵 중계 화면 및 SNS

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[스포츠조선 김성원 기자]욱일기 퇴치 캠페인을 펼쳐온 서경덕 성신여대 교수가 국제축구연맹(FIFA)에 2차 항의 메일을 보냈다.

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서 교수는 "지난 23일 FIFA에 항의 메일을 보냈지만 아직까지 명확한 입장 표명이 없기에 서 교수는 2차 항의 메일을 26일 보냈다"고 밝혔다.

일본은 21일(이하 한국시각) 멕시코의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 2차전에서 튀니지를 4대0으로 완파했다.

그러나 충격적인 장면이 포착됐다. 관중석에서 욱일기가 또 등장했다. 경기 중 일본 팬이 전범기, 이른바 욱일기를 들고 응원하는 모습이 고스란히 중계 카메라에 담겼다. 욱일기는 과거 일본이 태평양전쟁을 비롯해 아시아 각국을 침략할 당시 사용한 깃발이다. 일본 군국주의와 제국주의를 상징한다.

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FIFA는 선수나 관중이 인종, 피부, 성별, 장애, 종교, 정치적 견해, 민족 등과 관련된 차별 및 모욕적인 말이나 행동을 금지한다. 하지만 욱일기 응원은 사라지지 않고 있다.

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서 교수는 메일을 통해 "이번 월드컵을 앞두고 FIFA는 경기장 내에 국기, 현수막, 슬로건, 의류를 포함해 정치적, 모욕적, 차별적인 성격을 띤 그 어떤 물품도 반입을 금지한다고 명확히 밝혔다"는 점을 강조했다.

FIFA는 이번 월드컵을 앞두고 정치적인 행위에 대해 단호한 태도를 드러냈다. 서 교수는 "대회가 열리기 전 아이티 국가대표팀의 유니폼 전면에 1803년 프랑스로부터 독립을 쟁취하는 데 결정적 계기가 된 '베르티에르 전투' 그림이 역사적이자 정치적 요소를 담고 있다는 이유로 디자인 변경을 강제했던 일"이라며 "왜 FIFA는 일본 응원단의 욱일기 응원에 대해서는 입장 표명을 안하는가. 이러한 상황은 FIFA가 정한 기준을 스스로가 무너뜨리는 행위"라고 비판했다.

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또 전 세계 주요 외신도 이번 욱일기 응원의 문제점을 지적했다. 서 교수는 "FIFA는 월드컵에서 욱일기 응원을 금지한다는 입장을 어서 빨리 표명하라"고 강조했다.

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그는 또 "월드컵 뿐만 아니라 국제 스포츠 대회에서 더이상 욱일기 응원이 등장하지 않도록 최선의 조치를 취해 보겠다"고 전했다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com