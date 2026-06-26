이럴 수가! 진짜 '영원한 우승후보'와 붙나…日 '초긴장' 상태 '네덜란드 너무 무섭다→이대로라면 브라질과 격돌'

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 떨고있다. 이대로라면 '영원한 우승후보' 브라질과 대결한다

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일본 축구 전문 매체 '사커다이제스트'는 26일 '2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 마지막 경기에서 네덜란드와 튀니지가 붙고 있다. 네덜란드는 경기 초반부터 득점했다. 이대로라면 일본은 토너먼트 첫 경기에서 브라질과 붙게된다'고 보도했다.

네덜란드는 26일 오전 8시(이하 한국시각) 미국의 캔자스시티 스타디움에서 튀니지와 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 최종전을 치르고 있다. 네덜란드는 전반 7분 만에 두 골을 넣으며 매서운 발끝을 자랑했다. 네덜란드는 전반을 2-0으로 앞선 채 마쳤다.

일본이 떨고 있다. 일본은 앞선 두 경기에서 1승1무(승점 4·득실차 +4·6골)를 기록하며 2위에 이름을 올렸다. 1위 네덜란드(승점 4·득실차 +4·득점 7)에 다득점에서 밀렸다. 일본은 25일 열리는 스웨덴과의 3차전 결과에 따라 최종 순위가 확정된다. 스웨덴(승점 3·1승1패)은 3위에 위치했다. 4위 튀니지(승점 0·2패)는 최종전 결과와 상관없이 토너먼트 탈락이 확정됐다.

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이번 대회는 각 조 1, 2위는 물론이고 3위 가운데 상위 8개 팀이 32강에 진출한다. 일본이 F조 1위로 토너먼트에 진출하면 C조 2위, F조 2위로 오르면 C조 1위와 붙는다. F조 3위로 올라갈 경우 I조 1위 혹은 A조 1위와 격돌한다.

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매치업이 만만치 않다. 조별리그 2라운드를 마친 21일 현재 C조 1위는 브라질(승점 4·득실차 +3), 2위는 모로코(승점 4·득실차 +1)다. 브라질은 영원한 우승후보로 꼽히며, 모로코는 직전 대회 4강 진출 팀이다. I조에선 노르웨이와 프랑스가 순위 경쟁 중이다. 노르웨이엔 엘링 홀란, 프랑스엔 킬리안 음바페란 걸출한 에이스가 버티고 있다. A조 1위는 '홈팀' 멕시코로 확정됐다.

사커다이제스트는 '네덜란드가 너무 날카로운 출발을 했다. 네덜란드-튀니지의 경기 결과는 일본의 순위와 관련돼 있다. F조 1위는 모로코, 2위는 브라질과 붙는다. 이대로라면 일본은 32강전에서 브라질과 붙는다'고 전했다.

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이 매체에 따르면 일본 팬들은 '네덜란드가 10골은 넣을 것 같다', '이제 웃을 수밖에 없다', '정말 튀니지 이런 것인가' 등의 반응을 보였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com