[월드컵 리뷰]"브라질은 일본이 만나" '90분' 아닌 '7분'이면 충분! 네덜란드, 튀니지 3-1 완파…'소방수' 르나르, '3분' 자책골 굴욕

Netherlands' Brian Brobbey (19) celebrates their second goal with Virgil van Dijk (4) and teammates during the World Cup Group F soccer match between Tunisia and the Netherlands in Kansas City, Mo., Thursday, June 25, 2026. (AP Photo/Reed Hoffmann)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 25, 2026 Netherlands players celebrate their first goal, an own goal scored by Tunisia's Ellyes Skhiri IMAGN IMAGES via Reuters/Jay Biggerstaff

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 25, 2026 Netherlands' Jan Paul van Hecke scores their third goal REUTERS/Claudia Greco

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[스포츠조선 김성원 기자]일찌감치 희비가 엇갈렸다. 전반 7분이면 충분했다.

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네덜란드가 F조 1위로 조별리그를 통과했다. 네덜란드는 26일(이하 한국시각) 미국 미주리주 캔자스시티 스타디움에서 열린 튀니지와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조 최종전에서 3대1로 완승했다.

네덜란드는 승점 7점(2승1무)을 기록했다. 같은 시각 벌어진 있는 F조의 또 다른 경기에선 일본과 스웨덴은 1대1로 비겼다. 일본이 1승2무로 2위, 스웨덴은 1승1무1패로 3위를 기록했다.

네덜란드 30일 오전 10시 멕시코 몬테레이 스타디움에서 C조 2위를 차지한 모로코와 32강전을 치른다. 일본은 30일 오전 2시 C조 1위 브라질을 상대한다. 스웨덴은 '와일드카드'로 32강에 진출했다.

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이번 대회는 48개국이 출전하는 첫 월드컵이다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다. 3위팀 중 5위인 대한민국은 '경우의 수'가 점점 줄어들고 있다.

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3전 전패의 튀니지는 굴욕의 연속이었다. 스웨덴과의 1차전에서 1대5로 완패하자 튀니지축구협회는 곧바로 칼을 빼들었다. 사브리 라무쉬 감독을 경질하고, 같은 프랑스 출신인 에르베 레나르 감독을 후임으로 선임하는 승부수를 띄웠다.

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 25: Herve Renard, Head Coach of Tunisia, looks on before the FIFA World Cup 2026 Group F match between Tunisia and Netherlands at Kansas City Stadium on June 25, 2026 in Kansas City, Missouri. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group F - Tunisia v Netherlands - Kansas City Stadium, Kansas City, Missouri, U.S. - June 25, 2026 Tunisia's Hazem Mastouri scores their first goal past Netherlands' Bart Verbruggen REUTERS/Bernadett Szabo

하지만 기대했던 기적은 없었다. 일본과의 2차전에서도 0대4로 완팼했다. 튀니지는 이미 탈락이 확정됐다. 네덜란드는 더 높은 벽이었다.

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르나르 튀니지 감독은 3-5-2 시스템을 꺼내들었다. 아니스 벤 슬리만과 하젬 마스투리가 투톱에 포진, 공격에 앞장섰다. 미드필드에는 알리 압디, 한니발 메브리, 엘리에스 스키리, 얀 발레리, 이스마엘 가르비가 위치했다. 수비는 라니 케디라, 몬타사르 탈비, 모하메드 아민 벤 하미다가 담당했다. 골문은 아이멘 다흐멘이 지켰다.

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로널드 쿠만 감독은 4-3-3 포메이션으로 맞불을 놓았다. 최전방에 도니얼 말런, 브라이언 브로베이, 코디 각포가 섰다. 중원은 티자니 라인더르스, 프랭키 더용, 라이언 흐라벤베르흐가 짝을 이뤘다. 포백은 네이선 아케, 버질 판다이크, 얀 폴 반 헤케, 덴젤 덤프리스가 늘어섰다. 골키퍼 장갑은 바르트 페르브뤼헌이 꼈다.

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 25: Ronald Koeman, Head Coach of Netherlands, celebrates after the team's second goal by Brian Brobbey #19 during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Tunisia and Netherlands at Kansas City Stadium on June 25, 2026 in Kansas City, Missouri. Michael Steele/Getty Images/AFP (Photo by MICHAEL STEELE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

KANSAS CITY, MISSOURI - JUNE 25: Hazem Mastouri #9 of Tunisia scores his team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Group F match between Tunisia and Netherlands at Kansas City Stadium on June 25, 2026 in Kansas City, Missouri. Charlotte Wilson/Getty Images/AFP (Photo by Charlotte Wilson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

튀니지의 가리비가 전반 2분 첫 슈팅으로 포문을 열었다. 그러나 '찰나'의 공세였다. 튀니지의 골문이 곧바로 열렸다. 전반 3분 '캡틴' 스키리가 네덜란드의 크로스를 걷어내다 자책골로 선제골을 헌납하며 자멸했다.

네덜란드의 두 번째 골은 전반 7분 터졌다. 프리킥 기회에서 반 다이크가 헤더로 연결한 볼을 브로베이가 오른발로 골네트를 갈랐다. 브로베이는 이번 대회 3호골을 기록했다.

네덜란드는 '패스 게임'을 하듯 튀니지를 지배했다. 그러나 느슨한 경기 운영으로 골이 터지지 않았고, 튀니지는 후반 9분 만회골을 터트렸다. 마스투리가 코너킥 기회에서 헤더로 골망을 흔들었다.

네덜란드는 후반 17분 곧바로 응수했다. 코너킥 '장군멍군'이었다. 반 헤케가 헤더한 볼이 슬리만의 머리를 맞고 골망에 꽂혔다. 슬리만의 자책골이 아닌 반 헤케의 골로 인정됐다. 반 헤케은 A매치 데뷔골로 활짝 웃었다.

네덜란드의 파상 공세는 계속됐다. 그러나 더 이상 골망은 흔들리지 않았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com