'코치진 향해 격노→교체 불만' 논란, 김민재 단칼 빠른 해명 "수비 간격 아쉬움, 흥분…감독님께 사과"…편지 글 통한 진심

교체 아웃되는 김민재 (몬테레이=연합뉴스) 류영석 기자 = 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기. 김민재가 후반 교체 아웃되고 있다. 2026.6.25

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 손흥민에 주장 완장을 찬 김민재를 맞이하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

머리로 남아공 골문 노리는 김민재 (몬테레이=연합뉴스) 류영석 기자 = 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 한국과 남아프리카공화국의 경기. 한국의 김민재가 머리로 남아공 골문을 노리고 있다. 2026.6.25

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[스포츠조선 김성원 기자]교체 과정에서 김민재(바이에른 뮌헨)가 코치진을 향해 '격노'했다. '설전'도 벌이는 듯했다.

하지만 교체에 항의한 것이 아니었다. 김민재가 스스로 '교체 불만 논란'을 빠르게 해명했다. 대한민국은 25일(이하 한국시각) 멕시코 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 남아공과의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 최종전에서 0대1로 충격패했다.

비기기만 해도 32강 진출을 확정지을 수 있었다. 하지만 최악의 상황이 연출됐다. 1승2패(승점 3)를 기록한 홍명보호는 2위 자리를 남아공(승점 4·1승1무1패)에 내줬다.

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홍명보호는 멕시코가 체코를 3대0으로 완파한 덕에 3위로 조별리그를 마감했다. 이번 대회는 48개국이 출전하는 첫 월드컵이다. 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다. 3위팀 중 5위인 대한민국은 '경우의 수'가 점점 줄어들고 있다.

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태극전사들은 남아공전 후 베이스캠프가 있는 과달라하라로 돌아갔다. 태극전사들은 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 회복 훈련을 실시했다. 피 말리는 '기다림'의 시간이 시작됐다.

대한민국은 살아남을 경우 30일 미국 보스턴에서 E조 1위 독일 혹은 7월 2일 미국 시애틀에서 G조(벨기에, 이집트, 이란, 뉴질랜드) 1위와 경기를 펼치게 된다.

교체 아웃되는 김민재 (몬테레이=연합뉴스) 류영석 기자 = 24일(현지시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 2026 북중미 월드컵 A조 3차전 남아프리카공화국과의 경기. 김민재가 후반 교체 아웃되고 있다. 2026.6.25

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 김민재가 하이드레이션브레이크 때 선수들을 격려하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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남아공전 후반 20분 박진섭(저장)과 교체된 김민재가 이날 오전 편지 글을 내놓았다. 그는 '교체하는 과정에서 오해도 있었고, 내가 잘못한 부분에 다시 말씀을 드려야 할것 같아 편지를 드린다'며 '교체는 경기 중에 오른쪽 종아리에 이상이 생겨 더이상 뛰면 다음 경기가 어려워 질 것 같아 코칭스태프에게 교체를 요청했던 부분이다. 믹스트존 인터뷰에서 부상이 괜찮다는 것은 다음 경기는 다시 회복하면 괜찮을 수 있다는 얘기였다. 이부분은 오해를 하지 말아 주셨으면 좋겠다'고 밝혔다.

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그리고 '어제 교체들어오는 과정에서 코칭스태프에게 제스처를 크게 하고 불만을 얘기한 것처럼 된 부분은 교체되어 불만을 얘기한 것이 아니라 수비간격이 계속 벌어지는 부분에서 아쉬움에 저도 경기가 잘 안풀리니 흥분이 되고 감정이 섞여서 한 행동이었다, 그것 때문에 어려운 상황에 당시 벤치에서 분위기를 흐리게 된것 같아 반성을 했다. 관련해서는 감독님과 코치선생님들께 죄송하다는 말씀을 드렸다'고 설명했다.

김민재는 또 '아직 다음 경기를 할 수 있는 기회가 생길 지는 모르지만 만약 가능하다면 다음 경기에서는 꼭 좋은 경기력으로 실망시켜 드린 부분 팬 여러분들께 보답할 수 있도록 하겠다'고 덧붙였다.

홍명보 감독은 남아공전 후 김민재의 교체에 대해 "종아리 부상이 있어서 그랬다"고 말했다. 김민재 역시 "종아리가 조금 안 좋아서 벤치에 말씀드렸다"며 "경기 전엔 괜찮았다. 지금도 그렇게 심하지 않다"고 덧붙였다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com