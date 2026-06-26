"초대박!" 日 정말 이 정도로 강한가! '브라질에 문제가 발생했다' 스페인이 더 깜짝 놀라 '경고' 보냈다

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[스포츠조선 김가을 기자]일본이 정말 그 정도로 막강한가.

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일본 언론 '도스포웹'은 26일 '스페인 언론이 브라질을 향해 경고했다'고 보도했다.

모리야스 하지메 일본 월드컵대표팀 감독이 이끄는 일본은 2026년 북중미월드컵 조별리그 F조에서 1승2무(승점 5)를 기록했다. 최종 2위로 토너먼트에 진출했다.

'죽음의 조'에서 살아남았다. 이번 대회 F조는 유럽 두 팀이 경쟁하는 등 대표적인 '죽음의 조'로 꼽혔다. 일본은 첫 경기에서 네덜란드와 2대2로 비겼다. 두 차례 리드를 내주고도 기어고 승점을 챙겼다. 튀니지와의 2차전에서 4대0으로 크게 이겼다. 일본은 아시아 국가로는 처음으로 월드컵 본선 한 경기 4골을 넣는 집중력을 발휘했다. 마지막 스웨덴과의 대결에선 1대1로 비겼다. 이로써 일본은 F조 2위로 32강전에 올랐다.

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토너먼트 첫 상대는 '영원한 우승후보' 브라질이다. 브라질은 C조 1위를 기록했다. 첫 번째 경기에서 모로코와 1대1로 비겼지만, 이후 아이티와 스코틀랜드를 각각 3대0으로 제압했다. C조 1위로 토너먼트에 진출했다. 일본과 브라질은 30일 미국의 휴스턴 스타디움에서 32강전을 펼친다.

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도스포웹은 '일본은 북중미월드컵 32강전에서 브라질과 대결한다. 스페인 언론이 브라질에게 경고를 보냈다'고 했다.

이 매체는 스페인 언론 '아스'의 보도를 인용해 '브라질에 문제가 발생했다. 일본은 지난 16경기에서 불과 1패를 기록했다. 지난해 10월 열린 친선 경기에선 브라질을 제압했다. 어느 쪽에도 쉬운 경기가 되지 않을 것이다. 결코 간단하지 않다. 몇 달 전에 두 팀이 싸웠던 친선 경기의 기록이, 일본이 놀라운 대역전극을 만들었는데 일본 대표? 결코 모를 수 없는 상대'라고 했다. 두 팀은 지난해 10월 격돌했다. 당시 일본이 홈에서 3대2로 대역전 드라마를 작성했다.

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도스포웹은 '스페인 언론의 의견을 브라질 언론도 보도하면서 스페인이 브라질에 경고했다고 전했다'고 덧붙였다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com