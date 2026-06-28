이강인 역대급 大호재! '혼자서는 안 떠난다' PSG 동료와 동반 AT마드리드행 가능성…'찰떡궁합' 이적료 도합 1300억

이강인. 사진=스파이디 아틀레티코

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 아쉬워하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 강우진 기자]파리생제르망(PSG)이 이번 여름 이적시장에서 두 명의 공격수를 내보낼 것으로 예상된다. 물론 이 이적에서 PSG는 최대한의 이득을 보려 노력 중이다.

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프랑스 르10스포르트는 27일(한국시각) '이번 여름, 여러 선수가 PSG를 떠날 가능성이 있다'며 '스페인 언론에 따르면 이강인은 아틀레티코 마드리드 이적에 매우 가까워졌다'고 보도했다. 이어 '아틀레티코는 곤살루 하무스 영입까지 노릴 수 있다'고 덧붙였다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 이강인이 돌파를 시도하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

이강인과 하무스 모두 웬만한 유럽 상위권 팀에서도 주전으로 활약할 수 있는 자원으로 분류된다. 두 선수 모두 2026 북중미 월드컵이 진행되는 시점에서 많은 클럽의 관심을 받고 있다. PSG 선수 중에서는 여름 이적시장이 시작하자마자 떠날 확률이 가장 높은 게 이들이다.

매체는 '이강인은 현재 아틀레티코 마드리드 이적에 매우 가까워졌다'며 '그를 영입하기 위해 약 3500만유로(약 611억원)를 지불할 것으로 예상된다'고 전했다.

곤살루 하무스. AFP연합뉴스

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하무스는 아틀레티코 마드리드 외에도 AC 밀란이 예의주시하는 선수다. AC 밀란이 이미 4000만유로(약 700억원) 규모의 첫 제안을 전달했지만, PSG는 하무스 매각을 위해 더 높은 이적료를 요구하고 있는 것으로 알려졌다. 여기에 더해 아틀레티코 마드리드가 이강인과 함께 하무스까지 영입을 노리면서 계산이 복잡해지고 있다. 이강인이 하무스와 함께 아틀레티코 마드리드에서 한솥밥을 먹는다면 큰 이점이 될 수 있다. 공중볼에 능하고 골 결정력까지 갖추고 있는 하무스이기에 탈압박과 패스 능력이 좋은 이강인과 궁합이 잘 맞는다. 두 선수가 서로 의지하며 새로운 환경에서 적응하는 데 도움을 줄 수 있다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 대한민국이 0대1로 패했다. 경기가 끝나자 아쉬워하는 이강인의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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PSG 입장에서는 이들 선수를 헐값에 매각하지 않겠다는 입장이다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 지난 겨울 이적시장에서 이강인의 이적을 극구 만류한 인물이다. 공격과 미드필드 진영 모두에서 뛸 수 있는 이강인의 높은 활용도 때문이다. 어느 자리에서든 활용할 수 있기에 팀의 스쿼드 부담을 덜어주는 선수로 여겨진다.

하무스도 마찬가지다. 엔리케 감독은 하무스가 더 많은 출전 시간을 받을 자격이 있다고 인정하기도 했다.

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앞서 엔리케 감독은 "나는 하무스가 더 많은 출전 시간을 받을 자격이 있다는 걸 안다"며 "그는 진정한 프로 선수가 어떤 모습이어야 하는지 보여주는 좋은 예시다"고 주장했다. 이어 "그는 더 많은 출전 시간을 원하고 있고, 많은 시간을 받을 자격이 있다는 걸 알고 있다"며 "이런 선수를 보유하고 있다는 사실이 매우 기쁘다"고 덧붙였다.

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강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com