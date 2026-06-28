'케이로스, 믿어요' 홍명보호 운명 쥔 크로아티아-가나전 베스트11 공개..모드리치 VS 세메뇨

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[스포츠조선 박찬준 기자]홍명보호의 운명을 쥐고 있는 크로아티아와 가나가 최정예 멤버를 내세웠다.

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크로아티아와 가나는 28일 오전 6시(이하 한국시각) 미국 펜실베니아주 필라델피아 스타디움에서 2026년 북중미월드컵 조별리그 L조 3차전을 치른다. 크로아티아와 가나는 나란히 1승1패를 기록 중이다. 골득실에서 앞선 가나가 2위에 자리해 있다. 크로아티아는 1차전에서 잉글랜드에 2대4로 패했지만, 2차전에서 파나마를 1대0으로 잡았다. 가나는 파나마와 1차전에서 1대0으로 승리한 뒤, 잉글랜드와의 2차전에서 0대0으로 비겼다.

한국 입장에서는 대단히 중요한 경기다. 가나가 크로아티아를 잡아야 경우의 수를 충족시킬 수 있다. 가나가 크로아티아에 이길 경우, 한국은 조3위 경쟁에서 크로아티아를 앞선다. 앞서 6개의 경우의 수 중 단 1개만이 완성된 홍명보호는 이날 3경기 중 2개의 경우의 수가 맞아떨어져야 한다. 이 경기가 그나마 가능성이 높은 경기로 평가받는다.

가나를 이끌고 있는 카를로스 케이로스 감독은 이란 감독을 이끌 당시 번번이 우리의 발목을 잡았던 악연이 많지만, 가나는 우리와 인연이 있다. 지난 2022년 카타르 대회에서 마지막 경기에서 우루과이에 0대2로 패했지만, 더이상 실점하지 않으며, 우리의 두 번째 원정 16강 진출에 일조했다. 당시 한국은 최종전에서 포르투갈을 2대1로 꺾고 극적으로 16강에 오른 바 있다.

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크로아티아는 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 안테 부디미르가 최전방에 섰고, 마르틴 바투리나-페타르 수치치-니콜라 블라시치가 2선에 포진했다. 3선에는 '라스트 댄스'에 나선 루카 모드리치를 축으로 마테오 코바치치가 자리했다. 포백은 이반 페리시치-마린 폰그라치치-요시프 슈탈로-요시프 스타니시치가 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 도미니크 리바코비치가 꼈다.

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가나는 4-3-3으로 맞섰다. 앙투안 세메뇨-조던 아예우-카말딘 술레마나가 전방에 자리했다. 콰시 시보-엘리샤 오우수-토마스 파티가 중원에 포진했다. 기드온 멘사-데릭 루카센-요나스 아제테이-마빈 세나야가 포백을 구성했다. 벤자민 아사레가 골문을 지켰다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com