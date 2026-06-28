[월드컵 전반리뷰]"케인, 잉글랜드 왜 이래" 잃을 게 없는 파나마, 골 터지지 않은 45분…가나가 파나마였으면

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[스포츠조선 김성원 기자]잉글랜드는 반전이 필요한 일전이다. 미래가 없는 파나마는 잃을 게 없었다.

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잉글랜드가 28일(이하 한국시각) 미국 뉴욕 뉴저지 스타디움에서 열리고 있는 파나마와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 L조 최종전에서 전반을 득점없이 비겼다.

잉글랜드 1차전에서 크로아티아를 4대2로 대파했지만, 가나와의 2차전에서 득점없이 비겼다. 탈락이 확정된 파나마는 가나와 크로아티아에 각각 0대1로 패했다. 잉글랜드는 비기거나 패할 경우 같은 시각 열리고 있는 가나와 크로아티아의 경기 결과에 따라 L조 선두 자리를 내줄 수 있는 상황이다.

토마스 크리스티안센 파나마 감독은 5-4-1 시스템을 꺼내들었다. 토마스 로드리게스가 원톱에 포진, 공격에 앞장섰다. 미드필드에는 크리스티안 마르티네스, 요엘 바르세나스, 카를로스 하비, 호세 루이스 로드리게스가 위치했다. 수비는 아미르 무리요, 피델 에스코바르, 호세 코르도바, 안드레세 안드라데, 호르헤 구티에레스가 담당했다. 골키퍼 장갑은 올란도 모스케라가 꼈다.

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토마스 투헬 잉글랜드 감독은 4-2-3-1 카드로 맞불을 놓았다. 헤리 케인이 공격 선봉에 선 가운데 마커스 래시포드, 모건 로저스 부카요 사카가 2선에 위치했다. 주드 벨링엄, 엘리엇 앤더슨이 공수 가교 역할을 했다. 수비는 니코 오라일리, 마크 게히, 에즈리 콘사, 자렐 콴사가 담당했다. 골문은 조던 픽포드가 지켰다.

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파나마는 선수비-후역습으로 잉글랜드를 상대했다. 잉글랜드는 전반 10분 만에 코너킥을 3개 얻을 정도로 파상 공세를 펼쳤다. 사카의 오른쪽 측면이 활발했지만, 상대 골문은 쉽게 열리지 않았다.

오히려 파나마의 역습이 더 매서웠다. 전반 26분 호세 루이스 로드리게스의 슈팅을 픽포드가 힘겹게 막았다.

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'우승 후보' 잉글랜드는 파나마의 5백을 뚫기가 쉽지 않았다. 케인은 제대로 된 슈팅을 기록하지 못했다.

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벼랑 끝인 대한민국은 잉글랜드-파나마전은 큰 의미가 없다. L조에서는 가나가 크로아티아에 승리해야 한다. 파나마가 가나였으면 하는 생각이 들 정도로 투혼은 뜨거웠다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com