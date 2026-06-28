'홍명보호 망했다' 경우의 수 운명 쥔 가나, 이겨야 하는데 '졸전 중'...크로아티아 1-0 리드[전반 종료]

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[스포츠조선 박찬준 기자]홍명보호에게는 안타까운 결과다.

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크로아티아는 28일(이하 한국시각) 미국 펜실베니아주 필라델피아 스타디움에서 열리고 있는 가나와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 L조 3차전 전반전을 1-0으로 앞섰다. 전반 결과로 크로아티아는 1위로 뛰어올랐고, 가나는 3위로 추락했다.

이대로 경기가 끝나면, 홍명보호가 채워야 하는 경우의 수가 또 하나 사라진다. 한국이 32강에 오르기 위해서는 가나가 반드시 승리해야 한다. 하지만 전반 결과 승점 4점의 가나가 3위로 내려가며, 상황은 더욱 어렵게 됐다.

크로아티아는 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 안테 부디미르가 최전방에 섰고, 마르틴 바투리나-페타르 수치치-니콜라 블라시치가 2선에 포진했다. 3선에는 '라스트 댄스'에 나선 루카 모드리치를 축으로 마테오 코바치치가 자리했다. 포백은 이반 페리시치-마린 폰그라치치-요시프 슈탈로-요시프 스타니시치가 꾸렸다. 골키퍼 장갑은 도미니크 리바코비치가 꼈다.

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가나는 4-3-3으로 맞섰다. 앙투안 세메뇨-조던 아예우-카말딘 술레마나가 전방에 자리했다. 콰시 시보-엘리샤 오우수-토마스 파티가 중원에 포진했다. 기드온 멘사-데릭 루카센-요나스 아제테이-마빈 세나야가 포백을 구성했다. 벤자민 아사레가 골문을 지켰다.

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초반부터 골이 필요한 크로아티아가 적극적으로 나섰다. 강한 압박으로 가나를 밀어붙였다. 비기기만 해도 되는 가나는 소극적으로 경기에 나섰다. 설상가상으로 패스 미스까지 많았다. 결국 크로아티아가 선제골을 넣었다. 31분 왼쪽에서 코바치치의 패스를 받은 수치치가 먼거리서 강력한 오른발 슈팅을 때렸다. 아사레 골키퍼가 손을 뻗었지만, 막지 못했다.

가나는 전반 40분에서야 첫 슈팅을 날릴 정도로 졸전을 이어갔다. 후반 가나의 각성을 바래야 하는 상황이다.

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박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com