한국 축구 대참사! 하늘도 버린 홍명보호→48개국 첫 월드컵, '대충격' 조별리그 탈락…최다골 도전, 고개숙인 '캡틴' 손흥민

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국 대표팀이 0-1로 패하자 손흥민 등 선수들이 침울한 표정으로 경기장을 걷고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 한국이 0대1로 패한 가운데 이강인이 주저앉아 눈물을 흘리고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션 브레이크때 홍명보 감독이 이태석에 이야기를 하고 있다. 발걸음을 옮기는 손흥민의 모습. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[스포츠조선 김성원 기자]한국 축구의 대참사다.

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48개국 첫 월드컵, 홍명보호는 32강 진출을 넘어 월드컵 원정 사상 첫 토너먼트 승리를 꿈꿨다. 목표는 16강 이상의 성적이었다.

하지만 조별리그에서 탈락했다. 한국 축구는 4년 전 카타르 대회에서 12년 만의 16강 진출에 성공했다. 8년 만에 암흑 시대가 도래했다.

출발은 좋았다. 대한민국은 체코와의 2026년 북중미월드컵 조별리그 A조 1차전에서 2대1로 역전승하며 산뜻하게 첫 발걸음을 옮겼다. 그러나 개최국 멕시코와의 2차전에서 결정적인 실수 한 방에 무너졌다. 0대1로 패했다.

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비기기만 해도 되는 남아공과의 3차전, 충격적인 상황이 벌어졌다. 0대1로 패하며 조 3위로 추락했다. 이번 대회는 각조 1, 2위(A~L조·총 24개팀) 뿐만 아니라 3위 중 상위 8개팀이 조별리그를 통과한다.

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A조 경기가 끝난 후 대한민국은 3위팀 중 4위에 위치했다. 3개팀만 더 제치며 '와일드카드'로 32강에 오를 수 있었다. 그러나 현실은 냉정했다.

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 홍명보 감독이 황희찬에게 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

'짬짜미'를 하듯 철저하게 계산하며 최종전을 치렀다. D조의 호주와 파라과이는 비겨도 두 팀 모두 1승1무1패여서 의지가 없었다. 득점없이 비겼다. E조에선 2승으로 1위를 확정한 독일이 에콰도르에 1대2로 패했다. 3위 에콰도르가 1승1무1패를 기록했다. 1대1 무승부를 기록한 F조 일본(1승2무)과 스웨덴(1승1무1패), 이란과 1대1로 비긴 G조의 이집트 등 최악의 시나리오가 연출됐다.

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결국 대한민국은 K조 최종전에서 콩고민주공화국이 우즈베키스탄에 3대1로 역전승하며 '경우의 수'가 모두 사라졌다. 탈락이 확정됐다.

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한국은 J조 결과에 따라 33위 혹은, 34위의 최종 성적표를 받아 든다.

한국 축구의 '캡틴' 손흥민(LA FC)은 마지막이 될 수 있는 이번 월드컵에서 공격포인트 '제로'에 그쳤다. 한 골만 넣었다면 안정환, 박지성을 넘어 한국인 월드컵 최다 4골 신기록을 쓸 수 있었다. 하지만 한국이 32강 진출에 실패하면서 그 기회는 허공으로 날아갔다.

한국 축구의 전반적인 쇄신이 불가피하다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com