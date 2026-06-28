"그냥 나가 XX라" 한국 월드컵 광탈에 '맨시티 선수' 화풀이 대상 전락…'PK 헌납' 우즈벡 패배 원인 제공

한국 축구팬들의 비난과 욕설 댓글이 달린 압두코디르 후사노프의 사회관계망서비스(SNS). 사진=후사노프 SNS

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[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 대표팀의 월드컵 탈락에 대한 축구 팬들의 분노는 맨체스터 시티 소속 수비수 압두코디르 후사노프에게 향하고 있다. 후사노프의 실수로 우즈베키스탄이 콩고민주공화국에게 패배하면서 한국의 32강 토너먼트 진출 가능성이 완전히 사라졌기 때문이다.

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우즈베키스탄은 28일(한국시각) 미국 조지아주 애틀랜타 스타디움에서 열린 우즈베키스탄과의 2026 북중미 월드컵 조별리그 K조 3차전에서 1-3으로 패배했다. 우즈베키스탄이 승리하거나 무승부를 거둬야 한국이 연명할 수 있는 상황이었다.

선제골은 우즈베키스탄에서 나왔다. 전반 10분 엘도르 쇼무로도프가 로빙슛으로 골문을 열었다. 전반전을 리드한 채 마친 우즈베키스탄은 후반전에 무너졌다. 후반 21분 후사노프가 요안 위사에게 반칙을 범하며 페널티킥을 내줬다. 위사가 직접 키커로 나서며 승부는 원점이 됐다. 콩고는 후반 33분 피스통 마옐레의 결승골과 후반 추가시간 터진 위사의 쐐기골로 완벽한 역전승에 성공했다.

EPA연합뉴스

경기가 끝나자마자 콩고에게 페널티킥을 내준 후사노프의 사회관계망서비스(SNS)가 한국 팬들에게 테러를 당했다. 이 경기에서 패배의 기점이 된 게 후사노프였기 때문으로 풀이된다. 팬들은 후사노프의 게시글에 욕설 댓글을 남기며 분풀이를 했다.

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팬들은 "이런 식으로 맨시티를 어떻게 간거냐", "XX 못하네! 나가라 XX아", "네가 워스트야 실력 보니 맨시티 벤치 달구다 방출 후 변방 가겠네", "그냥 나가 XX라 후사노프야" 등 선수를 모욕하는 댓글이 주를 이뤘다.

로이터연합뉴스

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한국은 이날 월드컵 탈락을 확정했다. 조별리그 2차전이 끝난 시점에서 토너먼트 32강 진출 확률이 상당히 높았지만, 최종전에서 남아프리카공화국에게 0-1로 패배한 영향이 컸다. 우리 대표팀은 자력 진출에 실패하자 다른 조 결과에 희망을 걸어야 했다. 9가지의 경우의 수 중 3가지만 충족하면 됐지만, 우즈베키스탄의 패배로 다음 라운드 진출의 꿈은 완전히 사라졌다. 좋은 전력을 바탕으로 1차전에서 체코를 2-1로 잡으며 큰 기대를 모았던 대표팀인 만큼 이번 월드컵 조기 탈락에 대한 팬들의 실망감은 더욱 커지고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com