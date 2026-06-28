'3년만, 파리 떠나 마드리드 간다' 이강인→아틀레티코↔PSG→아클리오체 영입전 1순위..'파리생제르맹 동시 진행, 급진전 중'

이강인과 아클리오체 캡처=파브리지오 로마노 SNS

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[스포츠조선 노주환 기자]이강인(25·파리생제르맹)과 파리생제르맹(PSG)은 이번 여름에 작별하기로 한 게 분명해보인다. 이강인의 다음 클럽은 그를 간절히 원했던 스페인 아틀레티코 마드리드다. 양 측이 개인 합의를 마친 상태이고, 마지막으로 아틀레티코와 PSG가 이적료 마무리 협상 중이다. PSG는 이강인이 떠나는 빈 자리를 프랑스 국가대표 마그네스 아클리오체(AS모나코)로 채우려고 한다.

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유럽 축구 이적 전문가 파브리지오 로마노는 28일(한국시각) 자신의 SNS를 통해 'PSG와 아클리오체, 아틀레티코와 이강인, 이 두 이적 협상이 곧 성사되기 위해 급진전 중이다'고 밝혔다.

로마노에 따르면 PSG는 아클리오체 영입 경쟁에서 가장 앞서 있다. PSG와 모나코 측이 협상 중이고, 조만간 성사될 것 같다고 했다. 또 아틀레티코는 이강인과 이미 개인 협상은 마쳤고, PSG와 모든 걸 마무리 하기 위해 서두르고 있다고 했다.

2026 북중미 월드컵 체코전에서 승리한 대한민국 월드컵 대표팀이 15일(한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판 월드컵대표팀 베이스캠프 훈련장 치바스 베르데 바예에서 훈련을 가졌다. 이강인이 패스게임을 하고 있다. 사포판(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.15/

PSG는 지난 겨울 이적시장 때는 이강인의 아틀레티코 이적을 막았다. PSG 사령탑 루이스 엔리케 감독이 이강인의 시즌 도중 이적을 반대했다. 하지만 2025~2026시즌에서 유럽챔피언스리그 2연패, 리그1 '더블'을 달성한 PSG 수뇌부는 이강인에 대한 입장이 달라졌다. '판매 가능'으로 바꿨다. 파리를 떠나는 걸 막지 않았다.

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3년 전인 2023년 여름, 이강인은 마요르카(스페인)에서 PSG로 이적했다. 계약기간은 5년, 2028년 6월까지다. 이강인은 지난 세 시즌 동안, PSG에서 치열한 주전경쟁을 펼쳤다. 그는 뛰어난 볼소유 능력과 정확한 왼발 킥 솜씨를 보유했지만 주전이 아닌 백업이었다. 특히 지난 시즌 유럽챔피언스리그 경기에서 철저하게 배제됐다. 단 한번도 선발 출전 기회를 잡지 못했다. 팀은 두 시즌 연속 유럽챔피언이 됐지만 이강인은 PSG 팀내에서 자신의 위치를 분명히 확인할 수 있었다. 그는 더 많은 출전 시간이 필요했고, PSG를 떠나기로 한 것 같다. 또 그를 강력히 원하는 아틀레티코의 러브콜도 계속 받았다. 이런 상황이라면 PSG와 아틀레티코의 이적료 협상도 결국 좁혀질 가능성이 높다.

프랑스 국가대표 아클리오체 로이터

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PSG는 주도면밀하다. 이강인이 떠나기로 한 상황에서 반드시 그 자리를 대체 선수로 채워야 한다. 그 대체 1순위가 아클리오체다. 이강인 보다 한살 어린 2002년 생인 그는 오른쪽 윙어와 공격형 미드필더를 소화할 수 있다. 이강인의 역할을 그대로 수행할 수 있는 프랑스의 재능이다. 모나코에서 지난 3시즌 동안 리그에서 총 18골-20도움을 기록했다. 모나코와 계약기간은 2028년 6월까지이며 그의 현재 시장가치는 5000만유로다. 아클리오체는 프랑스 국가대표로 북중미월드컵에 참가 중이다. 한국 국가대표인 이강인은 북중미월드컵 일정을 모두 마쳤다. 이제 그는 아틀레티코 이적을 마무리할 차례다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com