[공식입장]"뼈를 깎는 반성과 성찰" 박항서 지원단장 고개 숙이며 사과…"다시 미래를 향해 나아가야 할 것"

25일(한국시각) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페의 에스타디오 몬테레이에서 열린 2026 북중미 월드컵 대한민국과 남아공의 경기. 하이드레이션브레이크 때 홍명보 감독이 작전을 지시하고 있다. 과달루페(멕시코)=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2026.06.25/

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[사포판(멕시코)=스포츠조선 김가을 기자]박항서 대한축구협회 월드컵 지원단장이 선수단을 대표해 고개를 숙였다.

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박 단장은 29일(이하 한국시각) 멕시코 과달라하라 인근 사포판의 치바스 베르데 바예 훈련장에서 공식 기자회견을 가졌다. 그는 이 자리에서 준비한 입장문을 읽은 뒤 고개 숙여 사과했다.

박 단장은 "2026년 북중미월드컵에서 국민들의 기대에 미치지 못하는 성적을 내게 된 것에 대해 월드컵 대표팀 단장으로서 대한축구협회를 대표해 깊은 사과의 말씀을 드립니다. 선수들과 코칭스태프, 지원스태프는 그동안 최선을 다해 대회를 준비했지만 국민 성원에 보답하는 성과를 내는 데 실패했습니다. 부진을 딛고 한국 축구가 새롭게 출발할 수 있도록 대한축구협회는 뼈를 깎는 반성과 성찰로 다시 미래를 향해 나아가야 할 것으로 생각합니다. 대회기간 동안 아낌없는 성원을 보내주신 팬들께 감사드리며 다시 한 번 머리속여 사과 드립니다. 감사합니다. 고생 많으셨습니다"라며 일어나 사과했다.

한국의 2026년 북중미월드컵 여정은 조별리그에서 막을 내렸다. A조에서 1승2패(승점 3)를 기록하며 최종 3위에 머물렀다. 첫 경기에서 체코(2대1 승)를 잡고 환호했지만, 멕시코(0대1 패)-남아공(0대1 패)에 연달아 패하며 3위로 떨어졌다. 결국 한국은 각 조 1, 2위에 주어지는 32강 직행권을 얻지 못했다. 3위 와일드 카드를 노려야 했다. 그러나 하늘은 홍명보호를 외면했다. 모든 '경우의 수'가 철저히 틀어졌다. 결국 한국은 조별리그에서 짐을 싸게 됐다.

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사포판(멕시코)=김가을 기자 epi17@sportschosun.com