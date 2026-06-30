"충격" 하늘이 버렸다, 일본 에이스 이런 날벼락이 있나...부상 결장한 '日 이강인' 구보, 토너먼트 탈락에 오열 "정말 미안합니다"

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[스포츠조선 이현석 기자]구보 다케후사가 결국 눈물을 흘렸다.

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일본의 풋볼존은 30일 '구보가 동료들에게 사과했다'고 보도했다.

일본 월드컵대표팀은 30일(한국시각) 미국 텍사스주의 휴스턴 스타디움에서 열린 브라질과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 1대2로 역전패해했다. 일본은 이번 대회 우승까지도 노린다는 포부로 나섰으나, 월드컵 토너먼트 첫 승마저 실패하며, 다시 기회를 4년 뒤로 미루게 됐다.

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먼저 리드를 잡은 쪽은 일본은 전반 29분 사노 가이슈가 역습 상황에서 중거리 슛을 시도해 브라질 골망을 흔들었다. 예상치 못하게 터진 일본의 선제골, 브라질은 이를 뚫어내기 위해 다시 경기를 주도했다. 다만 일본은 전반 내내 단 한 골도 허용하지 않으며 1-0 리드로 전반을 마쳤다.

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하지만 '백전노장' 카를로 안첼로티 감독은 여우였다. 후반 시작과 동시에 분위기를 바꿨다. 부상으로 빠진 루카스 파케타 대신 엔드릭을 투입했고, 곧바로 제공권 등 일본의 수비를 뚤어낼 여러 방안을 활용했다. 오래 걸리지 않았다. 브라질은 후반 11분 문전으로 크로스가 정확하게 배달됐고, 카세미루의 강력한 헤더가 일본의 골문을 갈랐다.

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1-1의 균형은 후반 45분까지 유지되며, 승부는 연장전으로 향하는 듯 보였다. 하지만 일본의 틈을 집요하게 파고든 브라질이 종료 직전 결과물을 만들었다. 후반 50분 브루노 기마랑이스의 패스를 받은 가브리엘 마르티넬리는 슈팅을 망설이지 않았다. 공은 일본의 골문 안으로 향했다. 통한의 실점 이후 일본은 32강에서 월드컵 여정을 마쳤다.

이날 경기 종료 후 실망감에 빠진 선수단 속 눈물을 흘린 또 한 명의 주인공은 구보였다. 일본 대표팀 에이스로 꼽히는 구보는 조별리그 1차전 당시 네덜란드 수비수 덴젤 둠프리스와의 충돌로 무릎 부상을 당했다. 폼이 좋았기에 안타까운 이탈이었다. 이후 경기들에 출전하지 못했던 구보는 브라질전에서도 훈련에 제대로 복귀하지 못하며 벤치에서 경기를 지켜만 봐야 했다. 구보는 경기에서 활약하지 못하고 팀의 탈락을 지켜본 후 종료 휘슬이 울리자 눈물을 쏟아냈다.

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구보는 경기 후 "지금은 정말 힘들다기보다, 팀 동료들에게 정말 미안하다는 마음이 가장 크다"며 "밖에서 지켜보니 정말 멋진 경기였다고 생각한다. 경기를 해본 선수라면 알겠지만, 그 정도 주도권을 쥐고, 후반에 상대가 공세를 펼칠 것이라고 봤다. 예상대로였다"고 지적했다.

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이어 "정말 이번에도 어쩔 수 없는 일이었고, 준비를 소홀히 했다거나 그런 건 아니지만, 운이 따르지 않았다. 이번에는 한 경기뿐이었지만 경기에 나설 수 있었고, 감각도 좋았기 때문에 매우 안타까운 마음이다"고 했다. 동료들에게도 "내가 개인적으로 아쉽기보다는 모두에게 정말 미안한 마음이 크다. 지켜보면서 자랑스러웠다"고 덧붙였다. 결국 일본 에이스인 구보의 월드컵 여정은 단 한 경기 출전으로 마무리됐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com