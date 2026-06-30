"홍명보, 나가!"→'한국 축구는 죽었다!' 홍명보 감독 향한 분노 폭발 귀국 현장…정몽규 회장 향해선 '이물질' 투척

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 한 축구 팬이 홍명보 전 감독을 비판하는 피켓을 들고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 한 축구 팬이 홍명보 전 감독을 비판하는 피켓을 들고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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[인천공항=스포츠조선 김가을 기자]"홍명보, 나가!"

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2026년 북중미월드컵을 아쉽게 마무리한 홍명보 감독과 일부 선수가 30일 인천국제공항을 통해 귀국했다. 새벽 이른 시각이었지만, 현장엔 분노에 가득 찬 200명 넘는 팬과 유튜버 등이 몰렸다. 결국 선수단 귀국 현장엔 만일의 상황에 대비해 경찰관이 배치되기도 했다.

대한민국 축구는 북중미월드컵에서 아쉬운 성적표를 받아들었다. 1승2패(승점 3), 조별리그 A조 3위를 기록했다. 자력으로 토너먼트 진출권을 얻지 못했다. 그래도 희망은 있었다. 한국은 3위 '와일드 카드'로 토너먼트 진출을 노렸다. 이번 대회엔 3위 가운데 상위 8개 팀도 32강에 합류한다. 그러나 하늘은 한국에 유난히도 지독했다. 모든 '경우의 수'를 삭제했다. 결국 한국은 조 3위 경쟁국 가운데 최종 10위를 기록했다. 힘차게 출발했던 한국의 도전은 조별리그에서 막을 내렸다. 홍 감독은 모든 책임을 통감하며 지휘봉을 내려놓았다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 홍명보 전 감독이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 설영우가 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 이강인이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

팬들의 분은 쉽게 풀리지 않았다. 홍 감독과 선수들의 귀국 소식이 알려지자 홍 감독이 모습을 드러내기 전부터 입국장엔 고성이 쏟아졌다. 박항서 월드컵 지원단장과 김승희 대한축구협회 전무 등을 필두로 홍 감독과 선수들이 입국장에 들어서자 팬들의 고함과 야유는 더욱 커졌다. "홍명보, 나가!" 안티콜이 쏟아졌다. '한국 축구는 죽었다', '홍명보! 돈 뱉고 나가! 축협 완전 해체' 등 부정적 현수막도 내걸렸다. 다행히도 엿, 계란 등 우려했던 이물질 투척은 없었다.

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홍 감독은 '팬들에게 하실 말씀 없나' 등 취재진 질문에 특별한 답을 하지 않은 채 입국장을 빠져나갔다. 그 뒤를 황희찬(울버햄튼) 김민재(바이에른 뮌헨) 이강인(파리생제르맹) 등 일부 선수가 이어 모습을 드러냈다. 그래도 선수들이 등장하자 일각에선 응원의 박수가 나오기도 했다. 하지만 설영우(즈베즈다) 등 일부 선수는 고개를 들지 못했다. 선수들은 게이트 밖에 마련된 차를 타고 먼저 떠났다. 축구협회 관계자들이 탄 버스는 이후 공항을 빠져나갔다. 항공편이 달랐던 것으로 알려진 정몽규 축구협회장도 뒤따라 조용히 입국했다. 다만, 한 남성이 정 회장 쪽으로 '개껌'으로 알려진 이물질을 던진 것으로 전해졌다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 정몽규 대한축구협회장이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그에서 탈락한 대한민국 축구대표팀이 30일 새벽 인천국제공항을 통해 귀국했다. 정몽규 대한축구협회장이 입국장을 나서고 있다. 인천공항=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.06.30/

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이번 대표팀은 항공편 일정 상 '캡틴' 손흥민(LA FC) 등 다른 선수들은 몇 명씩 그룹을 지어 별도로 움직일 예정이다. 축구협회에 따르면 7월 1일까지는 모두 귀국할 예정이다. 그동안은 월드컵 본선을 마치고 선수단이 돌아오면 공항에서 귀국 행사가 열렸다. 하지만 이번엔 별도의 행사가 열리지 않았다. 2002년 한-일 대회 이후 한국이 원정으로 치른 월드컵에서 대표팀이 공항 귀국 행사 없이 들어온 건 이번이 처음이다. 한구의 12번째 월드컵은 암흑 속 막을 내렸다.

인천공항=김가을 기자 epi17@sportschosun.com