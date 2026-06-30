韓 "홍명보 나가!" 日은 정반대, '브라질에 역전패' 모리야스 거취 언급에 국대 레전드 "나가지마!"

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 북중미월드컵 32강전에서 패한 모리야스 하지메 일본 대표팀 감독의 거취에 관심이 쏠리고 있다.

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일본은 29일(한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴에서 가진 브라질과의 32강전에서 후반 종료 직전 역전 결승골을 내주면서 1대2로 패했다. 전반 중반 사노 가이슈의 선제골에 힘입어 리드를 잡은 일본은 후반 초반 동점골을 내준 뒤 브라질의 파상공세를 견뎠지만, 막판 집중력과 개인기의 격차를 넘지 못했다.

모리야스 감독은 경기 후 눈물을 흘렸다. 그는 "이대로 대회를 떠나게 돼 정말 유감스럽다. 선수들은 최선을 다했고, 날마다 최고의 노력을 펼쳤다. 팀 스태프 역시 헌신적이었다"고 총평했다. 이어 "지금은 억울한 마음이지만, 결과를 받아들이고 싶다. 많은 분들의 응원을 받았는데 감독의 힘이 부족했다. 죄송하다"고 고개를 숙였다.

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2018 러시아 대회 이후 일본 대표팀 감독에 취임한 모리야스 감독은 2022 카타르 대회 16강 진출에 이어 이번 북중미 대회에서도 조별리그를 통과하면서 일본의 월드컵 3연속 토너먼트행을 이어갔다. 선임 당시에는 현역 시절 국제 경험 부족 등이 지적됐지만, 취임 후 훌륭한 인품과 뚝심으로 팀을 다지면서 일본을 세계 정상에 도전하는 팀으로 탈바꿈 시켰다는 평가를 받고 있다. 역대 최장 기간 일본 대표팀을 이끄는 지도자가 됐다. 그가 앞으로도 일본 대표팀을 이끌지 여부에 관심이 쏠리고 있다.

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모리야스 감독은 "일본 대표팀에게 다음 큰 대회는 아시안컵이다. 우승할 수 있도록 포커스를 맞춰야 한다"면서도 "개인적으로 정해진 건 아무것도 없다. 차기 감독이 누가 될지는 모르겠지만, 대표팀이 나설 차기 대회가 아시안컵이기 때문에 그렇게 생각했다. 내 거취는 아무것도 정해지지 않았다"고 말했다.

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이에 대해 일본 대표 출신으로 NHK 중계 게스트로 나선 다나카 마르쿠스 툴리오는 "모리야스 감독의 연임도 좋지 않을까"라는 생각을 밝혔다. 그는 "모리야스 감독은 인간적으로 훌륭하고, 인화력을 갖춘 인물"이라고 호평을 이어갔다. 일본 네티즌들의 시선도 대체로 호의적이다. 해당 기사에는 '불평 없이 (연임을) 지지한다', '모리야스 감독 이상을 데려오는 건 무리' 등의 댓글이 이어지고 있다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com