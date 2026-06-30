"이제 좀 알겠지" 대놓고 일본 조롱한 '황희찬 前동료' 브라질 국대의 '응징' 세리머니…다섯 손가락 '참교육'

사진캡처=더선

쿠냐 SNS

AP 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]"왜 브라질을 존중하지 않아!"

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브라질 국가대표이자 맨유의 마테우스 쿠냐가 무례한 '손 폭탄'으로 도마에 올랐다. 브라질은 30일(이하 한국시간) 미국 텍사스주 휴스턴 스타디움에서 열린 일본과의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 2대1로 역전승했다.

전반은 '굴욕'이었다. 전반 29분 사노 가이슈에게 선제골을 허용했다. 브라질은 후반 기사회생했다. 후반 11분 카세미루가 헤더로 승부를 원점으로 돌린 데 이어 추가시간인 50분 가브리엘 마르티넬리가 극장 역전골을 작렬시켰다.

대이변에서 탈출, 16강에 오른 브라질은 환호했다. 일본은 통한의 눈물을 쏟아냈다. 월드컵 토너먼트 무승 징크스는 이번에도 깨지지 않았다.

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그러나 쿠냐가 일본 팬들을 향해 브라질의 월드컵 5회 우승을 의미하는 다섯 손가락을 치켜드는 모습이 포착됐다. 그는 "우리는 5회 우승했다. 존경해라"라고 말한 것으로 전해졌다.

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쿠냐의 행동은 즉각 논란에 휩싸였다. '더선'에 따르면 팬들은 '예의를 좀 보여줘라', '일본은 월드컵에서 가장 겸손한 나라인데, 쿠냐가 그들을 그렇게 무시한 것은 정말 끔찍한 일이다', '팬들이 야유할 때는 괜찮지만, 야유하지 않을 때는 정말 용납할 수 없다' 등 비난의 글들이 쇄도하고 있다.

EPA 연합뉴스

그러나 쿠냐의 격앙된 반응에도 불구하고, 그는 경기 후 리즈 유나이티드에서 뛰고 있는 일본의 다나카 아오를 위로하기도 했다. 이에 대해선 '이게 축구지', '품격 있게 승리하고, 품위 있게 패배하라', '쿠냐의 훌륭한 행동이다' 등 정반대의 반응을 보였다.

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쿠냐의 본심은 또 달랐다. 그는 경기 후 자신의 SNS를 통해 일본 국가대표 시오가이 켄토를 가리키는 사진과 함께 '이제 우리에 대해 조금 더 알게 됐지'라고 비꼬는 듯한 글을 남겼다. 그리고 '누구보다 우월하지도 않고, 누구보다 열등하지도 않다'는 글과 브라질 국기 이모티콘, 켄드릭 라마의 노래 'Humble(험블·겸손)'을 추가했다.

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이유가 있었다. 시오가이는 최근 "브라질이 예전 같지 않다"고 발언하며 자극했다. 주장 마르퀴뇨스가 이에 대해 "우리 팀에 동기부여 해주는 말을 계속 떠들어주는 건 좋은 일"이라고 반박했다.

쿠냐는 울버햄튼 시절 황희찬의 동료였다. 그는 지난해 여름 맨유로 둥지를 옮겼다. 일본전에선 침묵했지만 이번 대회 4경기 모두 출전해 3골을 기록 중이다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com