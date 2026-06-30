'오심때문에 실점했다?'일본, 브라질전 패배에 때아닌 오심논란 돼?…'코너킥→골킥' 거꾸로 판정, VAR 규칙상 '어쩔수 없네'

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Danilo in action IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina

epa13073588 Keito Nakamura of Japan reacts after the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

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[스포츠조선 최만식 기자] '오심이 아니었다면…'

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일본이 북중미월드컵 32강전에서 우승 후보 브라질에 1대2로 패한 뒤 때아닌 '오심 논란'이 일고 있다.

일부 일본 축구팬 사이에서 일본이 1-0으로 앞서고 있을 때 나온 오심이 동점골 허용→역전패의 빌미를 제공했다는 주장이다.

30일 일본 스포츠 전문 매체 스포팅뉴스와 게키사카 등은 이날 미국 텍사스주의 휴스턴 스타디움에서 열린 2026년 북중미월드컵 일본-브라질의 32강전에서 명백한 오심이 나왔던 점을 지적하며 팬들의 아쉬운 반응을 전했다.

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이들이 제기한 오심은 일본이 1-0으로 앞서 있던 후반 9분에 나왔다. 카세미루의 결정적인 헤더 슛을 일본 수비수 도미야스 다케히로가 필사적으로 막아낸 직후였다. 이 때 나온 도미야스의 '얼굴방어'는 하이라이트 영상으로 화제에 오를 정도였다.

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위기를 넘긴 직후 일본은 빠른 역습을 전개했다. 패스를 받은 이토 준야는 오른쪽 측면을 돌파해 페널티 박스 오른쪽 모서리 앞까지 다다른 뒤 반대쪽 박스 안의 나카무라 게이토에게 연결했다. 이어 나카무라는 문전으로 크로스를 올렸는데 공은 브라질 수비수 다닐루의 머리를 맞고 살짝 굴절되며 골라인 밖으로 나갔다.

HOUSTON, TEXAS - JUNE 29: Casemiro #5 of Brazil attempts a header against Takehiro Tomiyasu #22 of Japan during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Brazil and Japan at Houston Stadium on June 29, 2026 in Houston, Texas. Lars Baron/Getty Images/AFP (Photo by Lars Baron / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Brazil's Casemiro heads at goal before before Japan's Takehiro Tomiyasu clears the ball off the line REUTERS/Pedro Nunes

TV 중계 영상을 보더라도 다닐루의 헤더에 걸린 공이 방향을 틀어 나가는 장면을 확인할 수 있고, 다닐루도 '내가 선방을 했다'는 듯 주먹을 불끈 쥐며 기를 북돋우는 포즈를 취했다.

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하지만 주심은 공이 스치는 상황을 보지 못했는지 코너킥이 아닌 골킥을 선언했다. NHK-BS 중계 해설을 맡은 '일본 레전드' 혼다 게이스케는 "심판은 이걸 어떻게 보상할 건가요"라고 외치기도 했다.

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일본이 이 판정에 '뒤끝'을 남기는 이유는 직후 전개된 상황 때문이다. 행운의 골킥을 얻은 브라질은 공격을 재개했고, 두 번째 공격 시도를 한 후반 11분 카세미루의 헤더골로 동점에 성공했다. 동점골로 기사회생한 브라질은 후반 추가시간에 터진 마르티넬리의 역전 결승골 덕에 일본을 무너뜨릴 수 있었다.

스포팅뉴스는 '문제의 오심이 실점의 모든 원인으로 작용한 것은 아니지만, 그 상황에서 코너킥이 주어졌다면 이후의 경기 전개는 바뀌었을지 모른다'면서 '선제골로 앞서 있던 일본에게 너무 아픈 오심이 돼 버렸다'라고 전했다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Brazil v Japan - Houston Stadium, Houston, Texas, U.S. - June 29, 2026 Japan's Junnosuke Suzuki fouls Brazil's Danilo IMAGN IMAGES via Reuters/Troy Taormina

epa13073314 Vinicius Junior of Brazil (R) and Junya Ito of Japan in action during the FIFA World Cup 2026 Round of 32 match Brazil against Japan, in Houston, USA, 29 June 2026. EPA/CHRISTOPHER NEUNDORF

일본 팬들도 SNS에서 '그 골킥 판정은 도대체 뭔가?', '아무리 봐도 오심이다', '제대로 코너킥 판정이 나왔으면 실점하지 않았을지 모른다', '골킥으로 오심이 나온 바람에 상당히 힘들어졌다' 등의 비판을 쏟아내고 있다.

게키사카는 이번 판정 논란과 관련해 비디오판독(VAR) 규칙의 맹점을 지적하기도 했다. 국제축구연맹(FIFA)은 이번 북중미월드컵을 맞아 VAR의 개입 대상을 확대했지만 하필 이날 장면이 포함되지 않는다는 것.

이번 대회에서 VAR의 개입 대상에 '잘못 주어진 코너킥' 조항이 추가됐다. 주심 판정 실수로 코너킥이 주어졌을 때 경기 진행을 늦추지 않고 수정할 수 있는 경우에 한해 VAR이 개입해 주심에게 골킥으로 수정하도록 전하는 것이다. 하지만 반대의 경우, '원래 코너킥이지만 잘못 주어진 골킥'은 VAR 개입 대상에 추가되지 않았다고 한다.

게키사카는 '따라서 이 장면은 영상에서 명백한 증거가 있다 해도 경기 규칙상 VAR은 조언할 수 없었고, 현장 심판진의 판정이 유지될 수밖에 없었다'라고 설명했다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com