"'노르웨이, 브라질전 무패인거 알아?' 16강 꿀잼 대진→루니의 조언 "홀란 하던 대로 하면돼"[북중미월드컵 32강]

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[스포츠조선 전영지 기자]미국 댈러스 스타디움에 웅장한 '바이킹 노젓기' 단체 응원이 물결 쳤다. '캡틴 마에스트로' 외데고르가 힘차게 두드리는 북 리듬에 맞춰 노르웨이 선수들과 관중들이 혼연일체 '바이킹 노젓기' 셀레브레이션을 펼쳐보였다.

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바이킹의 후예, 노르웨이가 1일 미국 텍사스 댈러스 스타디움에서 펼쳐진 북중미월드컵 32강에서 '아프리카 강호' 코트디부아르에 2대1로 승리했다. 사상 첫 토너먼트 승리 역사와 함께 16강행에 성공했다. 16강에선 일본을 꺾은 브라질과 격돌한다.

역시나, 언제나 그렇듯 경기 결과에 결정적인 한 방을 날린 건 '득점기계' 엘링 홀란이었다. 사실 이날 홀란은 후반 40분까지 잘 보이지 않았다. 코트디부아르의 수비에 막혀 볼 터치 기회도 많지 않았다. 그러나 후반 29분 아마드 디알로에게 동점골을 허용하며 1-1로 팽팽하던 후반 41분, 연장전의 그림자가 드리우던 바로 그 시점에 거짓말처럼 '난세 영웅' 홀란이 홀연히 등장했다. 파트리크 베르그의 컷백을 이어받은 홀란의 문전 골 터치가 결승골로 이어졌다. 빗맞은 듯한 터치가 골망으로 빨려들었다. 행운의 골. '원샷원킬' 해결사의 면모를 유감없이 과시했다. 조별 예선 2경기 멀티골에 이어 북중미월드컵 5호골을 터뜨렸다.

2대1 승리와 함께 16강행에 성공한 후 홀란은 카메라를 향해 싱글벙글 미소를 지어보였다. BBC 해설위원 스테프 휴이튼은 "정말 대단한 경기였다. 두 팀 다 다음 라운드에 진출하기를 바랐을 정도였으니까. 결국 마지막 순간에 승부를 가른 건 노르웨이의 '클래스'였다. 역시 '빅맨(엘링 홀란)'이 결승골을 터뜨렸다!"고 평했다.

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노르웨이는 16강에서 '월드컵 최다우승국(5회)' 브라질과 격돌한다. 크리스 서튼 역시 BBC를 통해 "흥미진진한 매치업이다. 노르웨이는 브라질 천적이다. 역대 전적 '무패'"라며 기대감을 표했다. 그렇다. 노르웨이는 4전 2승2무로 브라질에 단 한번도 패하지 않은, 지구상 유일한 천적이다. 1988년 첫 대결에서 1대1로 비겼고, 1997년 4대2로 승리한 후 1998년 프랑스월드컵 조별리그에서도 브라질을 2대1로 꺾었다. 20년 전이긴 하지만 2006년 마지막 맞대결에선 1대1로 비겼다.

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'잉글랜드 레전드 공격수' 웨인 루니는 BBC 스포츠를 통해 "노르웨이는 지금까지 해오던 방식을 그대로 유지하면 된다고 본다. 스스로가 위협적인 팀이라는 걸 잘 알고 있고, 언제든 골을 터뜨릴 수 있다는 자신감도 있다"면서 "지금의 브라질은 우리가 과거에 봤던 모습보다 공수 밸런스와 조직력이 훨씬 더 탄탄해졌다. 노르웨이로서는 흔들리지 않고 본인들이 잘하는 플레이를 이어가면서, 어떻게든 기회를 만들어 엘링 홀란에게 찬스를 공급하는 데 집중해야 한다"고 말했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com