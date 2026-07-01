프로토 승부식 77회차, 북중미 월드컵 32강 주요 경기 대상…승무패, 핸디캡 등 다양한 유형 발매

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 1일 오전 8시(이하 한국시각)부터 2026년 북중미월드컵 32강전을 대상으로 하는 프로토 승부식 77회차를 발매한다고 밝혔다.

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프로토 승부식 77회차에는 2일과 3일 열리는 월드컵 32강 6경기가 대상경기로 편성됐다. 이번 회차에서는 축구 승무패를 비롯해 핸디캡, 언더 오버, SUM, 전반 승무패, 전반 핸디캡, 전반 언더오버 등 다양한 게임 유형으로 참여가 가능하며, 전국 스포츠토토 판매점과 공식 인터넷 발매사이트 베트맨을 통해 구매할 수 있다.

2일에는 오전 1시 잉글랜드-콩고민주공화국전을 시작으로, 오전 5시 벨기에-세네갈전, 오전 9시 미국-보스니아 헤르체고비나전이 이어진다. 이어 3일에는 오전 4시 스페인-오스트리아전, 오전 8시 포르투갈-크로아티아전, 오후 12시에는 스위스-알제리전이 진행될 예정이다.

48개국이 참가한 이번 월드컵은 조별리그를 마치고 단판 승부로 진행되는 32강 토너먼트에 돌입했다. 앞서 열린 경기에서는 독일이 파라과이와 정규 시간 동안 1대1로 비긴 뒤 승부차기에서 3-4로 패했으며, 네덜란드도 모로코와 1대1 무승부를 기록한 뒤 승부차기에서 2-3으로 패하며 탈락하는 이변이 나왔다. 패한 팀이 곧바로 탈락하는 가운데 연장전과 승부차기까지 이어지는 접전이 잇따르면서, 32강 경기 결과에도 관심이 집중되고 있다.

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남은 경기에서는 주요 국가들의 맞대결이 이어진다. 해리 케인을 앞세운 잉글랜드는 콩고민주공화국을 상대로 16강 진출에 도전하며, 벨기에와 세네갈은 유럽과 아프리카를 대표하는 강호 간의 승부를 펼친다. 공동 개최국 미국이 홈 팬들의 응원을 등에 업고 보스니아 헤르체고비나를 상대로 어떤 경기력을 보여줄지도 관심을 모은다.

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라민 야말이 출전할 것으로 예상되는 스페인은 오스트리아를 상대로 다음 라운드 진출을 노리며, 포르투갈-크로아티아전에서는 국제무대 경험이 풍부한 유럽 강호 간의 맞대결이 펼쳐진다. 스위스와 알제리도 16강 진출을 놓고 승부를 벌인다.

한국스포츠레저 관계자는 "월드컵이 토너먼트에 접어들면서 강호 간의 맞대결과 승부차기까지 이어지는 접전과 이변이 잇따르고 있다"며 "월드컵 32강 경기를 대상으로 하는 프로토 승부식 77회차에도 많은 관심과 참여를 부탁한다"고 전했다.

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프로토 승부식 77회차와 관련한 경기 분석 내용은 스포츠토토 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨 내 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com