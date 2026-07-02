'죽다 살았다' '0-2→2-2→3-2' 벨기에 연장 극장승 16강, 세네갈에 혈투 끝 2골차 극복했다..'주장 틸레망스 멀티골로 뒤집었다'

Belgium's Youri Tielemans (8) celebrates after scoring during the World Cup round of 32 soccer match between Belgium and Senegal in Seattle, Wednesday, July 1, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 1, 2026 Belgium's Youri Tielemans reacts after being awarded a penalty following a VAR review REUTERS/Agustin Marcarian

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[스포츠조선 노주환 기자]벨기에가 극적인 뒤집기 승리로 살아남았다. 세네갈은 2골차를 지키지 못하고 역전패했다.

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벨기에가 2일(한국시각) 미국 시애틀 스타디움에서 벌어진 세네갈과의 2026년 북중미월드컵 32강전서 연장 혈투 끝에 3대2 승리하며, 16강에 올랐다. 벨기에는 패배 직전에서 루카쿠와 유리 틸레망스의 극적인 연속골로 동점을 만들었고, 연장전 후반 틸레망스가 결승 페널티킥골을 넣었다. 벨기에의 16강 상대는 미국-보스니아 헤르체고비나전 승자다.

벨기에는 4-2-3-1 전형으로 나섰다. 최전방에 데 케텔라레, 2선에 도쿠-데 브라위너-트로사르, 수비형 미드필더로 틸레망스-바나켄, 포백에 데 카이퍼르-테아테-메헬레-카스타뉴, 골키퍼 쿠르트와를 배치했다. 세네갈은 4-3-3 포메이션으로 맞섰다. 최전방에 마네-이스마일라 사르-일리만 은디아예, 허리에 파페 게예-이드리사 게예-하비브 디아라, 포백에 자콥스-니아카테-시스-디아타, 골키퍼 디아우를 세웠다.

벨기에가 경기 초반부터 주도권을 잡아가는 듯 했지만 볼 연계가 매끄럽지 않았다. 세네갈의 촘촘한 수비벽 사이에서 패스 연결이 끊어졌다. 위협적인 장면이 마무리로 연결되지 않았다. 세네갈은 전체 라인을 적절히 유지하면서 맞대응했다. 세네갈은 전반 13분 사르의 결정적인 슈팅이 골대를 때려 아쉬움이 컸다.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 1, 2026 Belgium's Leandro Trossard with coach Rudi Garcia after being substituted off REUTERS/Agustin Marcarian

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벨기에 보다 경기 템포를 좀더 끌어올린 세네갈이 전반 25분 선제골을 가져갔다. 사르의 헤더가 골대를 때리고 나온 걸 디아라가 빠르게 반응해 오른발로 차 넣었다.

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전반 30분, 한 관중이 난입해 일시적으로 경기가 중단됐다.

0-1로 끌려간 벨기에는 좀처럼 견고한 상대 수비라인을 뚫지 모했다. 벨기에의 공격 템포와 패턴이 너무 단조로웠다. 세네갈 수비라인에 균열을 주기에는 예리함이 떨어졌다. 벨기에는 전반 45분 더 카이프러의 중거리슛이 세네갈 수문장의 선방에 막히기도 했다. 세네갈이 1-0으로 리드한 가운데 전반전이 끝났다.

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0-1로 끌려간 벨기에는 후반전 시작과 함께 최전방에 조커로 루카쿠를 투입했다. 하지만 세네갈이 후반 6분 추가골을 넣었다. 후방에 니아카테가 길게 올려준 크로스를 사르가 달려가면서 마무리해 벨기에 골망을 흔들었다. 벨기에가 2골차로 도망갔다.

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다급해진 벨기에는 데 브라위너, 도쿠, 바나켄을 빼고 대신 라스킨, 루케바키오, 모레이라를 연달아 조커로 투입해 공격에 변화를 주었다. 세네갈도 카마라, 음바예, 파페 사르를 투입했다.

벨기에는 오합지졸이었다. 경기 도중 틸레망스와 트로사르가 언쟁을 벌이기도 했다. 벨기에는 경기가 전혀 풀리지 않았다. 벨기에는 후반 33분 뫼니에까지 투입했다.

벨기에는 후반 41분 한골을 따라붙었다. 루카쿠가 뫼니에의 크로스를 논스톱으로 차 넣었다. 루카쿠의 놀라운 골결정력이었다. 1-2로 추격한 벨기에는 3분 만에 동점골(2-2)까지 터트렸다. 경기 도중 언쟁을 벌였던 트로사르와 틸레망스가 동점골을 합작했다. 트로사르가 올린 크로스를 틸레망스가 헤더로 상대 골망을 흔들어 승부를 원점으로 돌려놓았다. 후반 막판, 순식간에 경기 흐름이 달라졌다. 세네갈 수비가 갑작스럽게 흔들렸다.

SEATTLE, WASHINGTON - JULY 01: Ismaila Sarr #18 of Senegal controls the ball against Thomas Meunier #15 of Belgium during the FIFA World Cup 2026 Round Of 32 match between Belgium and Senegal at Seattle Stadium on July 01, 2026 in Seattle, Washington. Fran Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Fran Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Belgium v Senegal - Seattle Stadium, Seattle, Washington, U.S. - July 1, 2026 Belgium's Dodi Lukebakio celebrates rheir second goal scored by Belgium's Youri Tielemans IMAGN IMAGES via Reuters/Blake Dahlin

2-2, 전후반 90분으로 승부를 가르지 못하고 연장전에 들어갔다. 세네갈은 연장 전반 니콜라스 잭슨, 디오프, 사포카 은디아예까지 넣었다. 연장 전반, 두 팀의 에너지 레벨이 떨어져 이렇다할 장면을 만들지 못했다.

벨기에는 연장 후반, 오나나까지 조커로 투입했다. 벨기에는 연장 후반 12분 루케바키오의 슈팅이 골대를 때리며 아쉬움이 컸다. 벨기에는 연장 후반 종료 직전 틸레망스가 페널티킥을 유도했다. 주심은 VAR(비디오판독) 이후 페널티킥을 찍었다. 주장 틸레망스가 차 넣었다. 벨기에가 놀라운 뒤집기 승리로 16강에 진출했다. 노주환 기자 nogoon@sportschosun.com