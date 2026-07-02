'대한민국급' 경기력 마침내 실종, 정신 차린 황금 세대..."월드컵 역사상 최고의 역전극" 벨기에, 세네갈전 3-2 승리→16강 진출 성공

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[스포츠조선 이현석 기자]이견의 여지가 없는 이번 대회 최고의 역전승이다.

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벨기에는 2일(한국시각) 미국 시애틀 스타디움에서 벌어진 세네갈과의 2026년 북중미월드컵 32강전서 연장 혈투 끝에 3대2 승리하며, 16강에 올랐다. 벨기에는 16강에서 미국과 보스니아 헤르체고비나의 승자와 맞대결을 벌인다.

경기 초반부터 벨기에가 고전했다. 세네갈이 전반 25분 선제골을 가져갔다. 이스마일라 사르의 헤더가 골대를 때리고 나온 걸 하빕 디아라가 빠르게 반응해 오른발로 차 넣었다. 세네갈은 후반 격차를 벌렸다. 후반 6분 무사 니아키테의 크로스를 사르가 문전으로 침투해 마무리하며 추가 득점을 터트렸다.

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패배가 다가온 것처럼 보였다. 후반 40분까지 벨기에는 단 한 골조차 추격하지 못했다. 단 3분 만에 경기는 달라졌다. 후반 41분 토마스 뫼니에의 크로스를 로멜루 루카쿠가 마무리해 한 골을 따라붙었다. 불과 3분 뒤에 레안드로 트로사르의 크로스를 유리 틸레망스가 헤더로 연결했다. 공은 세네갈 골망을 흔들었다. 순식간에 경기의 주도권은 벨기에로 넘어갔고, 경기는 연장으로 향했다.

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연장에서도 극적이었다. 연장 전반과 후반 내내 답답함을 반복했던 두 팀, 마지막 순간 벨기에가 번뜩였다. 벨기에는 연장 후반 종료 직전 틸레망스가 페널티킥을 유도했고, 이를 직접 마무리하며 결승골을 터트렸다. 벼랑 끝에서 16강 진출로 결과를 바꾼 벨기에였다.

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벨기에는 이번 대회 내내 기대를 밑돌았다. 개막 직후 이집트에 1대1 무승부, 이란과도 0대0 무승부에 그쳤다. 황금세대의 끝자락에서 답답한 경기력만 노출했다. 뉴질랜드를 5대1로 잡아내며 32강에 올랐다. 32강에서 극적인 역전으로 분위기를 바꾸며, 벨기에는 다시 정신을 차린 경기력을 선보였다. 2022년 조별리그 탈락의 치욕을 벗어날 수 있는 기회, 2018년 러시아 월드컵 3위의 기억을 되살릴 찬스다.

글로벌 스포츠 언론 디애슬레틱은 '벨기에가 세네갈을 상대로 월드컵 역사상 최대 역전승을 거뒀다'며 '역사상 가장 믿기 힘든 월드컵 역전승 중 하나로 기록될 만한 경기가 펼쳐지면서 경기는 동점이 됐다. 역전극에도 불구하고 연장전에서는 세네갈의 승리가 가장 유력해 보였지만, 세네갈은 몇 차례 좋은 기회를 놓쳤고, 그러다 예상치 못하게 경기 종료 직전 벨기에의 페널티킥이 주어졌다. 이번 대회에서 0-2로 뒤지던 상황을 뒤집고 승리한 첫 번째 사례'라고 전했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com