우승 경쟁 본격화 된 북중미월드컵, 최후의 승자는 누구…월드컵 우승팀 맞히는 프로토 기록식 47회차 발매 중

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서울올림픽기념국민체육진흥공단이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저가 '2026년 FIFA 북중미 월드컵' 우승팀을 맞히는 프로토 기록식 47회차를 발매하고 있다고 2일 밝혔다.

프로토 기록식 47회차 '2026 월드컵 결승전 승리팀 맞히기' 게임(878번)은 월드컵 결승전 승리팀(우승팀)을 맞히는 방식으로 진행된다. 발매는 결승전 전날인 7월 19일 오후 11시에 마감된다.

현재 진행중인 북중미월드컵 32강전은 한국 시간으로 오는 7월 4일까지 이어진다. 스페인-오스트리아, 포르투갈-크로아티아, 스위스-알제리, 호주-이집트, 아르헨티나-카보베르데, 콜롬비아-가나전 등이 남아 있다.

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16강전은 7월 5일 캐나다-모로코전과 파라과이-프랑스전을 시작으로 진행된다. 이후 브라질-노르웨이, 멕시코-잉글랜드 등 주요 국가들의 맞대결이 이어지면서 월드컵 우승 경쟁도 더욱 치열해질 전망이다.

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프로토 기록식 47회차의 국가별 배당률을 살펴보면, 2일 오전 기준 프랑스가 2.90배로 가장 낮은 배당률을 기록하고 있다.

이어 아르헨티나가 4.90배로 두 번째로 낮았으며, 스페인(5.30배), 브라질(6.90배), 잉글랜드(7.00배), 포르투갈(13.00배), 모로코(16.00배), 노르웨이(22.00배), 콜롬비아(26.00배), 벨기에(28.00배) 등이 뒤를 이었다.

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공동 개최국 중에서는 멕시코가 35.00배, 미국이 37.00배, 캐나다가 100.00배를 기록했다. 이밖에 스위스는 47.00배, 크로아티아는 90.00배, 파라과이는 120.00배로 나타났다.

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주요 우승 후보 가운데 가장 낮은 배당률을 기록하고 있는 프랑스는 조별리그부터 32강까지 강력한 공격력을 이어가고 있다. 특히 킬리안 음바페는 스웨덴전에서 멀티골을 터뜨리며 프랑스의 3대0 승리를 이끌었다.

음바페는 빠른 돌파와 높은 골 결정력을 바탕으로 상대 수비진을 지속해서 흔들고 있다. 다양한 공격 자원까지 고른 활약을 펼치면서 프랑스는 안정적인 경기 운영과 폭발적인 득점력을 동시에 보여주고 있다. 이 같은 음바페의 파괴적인 공격력이 프랑스의 낮은 우승 배당률에도 반영된 것으로 풀이된다.

아르헨티나와 브라질은 대회가 진행되면서 우승 배당률이 큰 폭으로 낮아졌다. 아르헨티나는 최초 발매 당시 6.90배로 시작한 뒤 한때 9.10배까지 높아졌지만, 현재는 다시 4.90배까지 낮아졌다.

아르헨티나는 리오넬 메시를 중심으로 안정적인 경기력을 선보이며 조별리그를 순탄하게 통과했다. 오는 4일에는 카보베르데를 상대로 32강전을 치른다.

선수 구성과 국제대회 경험 등 객관적인 전력에서는 아르헨티나가 크게 앞선다. 다만, 카보베르데가 조별리그에서 다수의 무승부를 만들어내며 끈질긴 승부를 이어온 만큼, 메시를 앞세운 아르헨티나를 상대로도 탄탄한 조직력과 수비 집중력을 보여줄 수 있을지 관심을 모은다.

비니시우스 주니어가 속해 있는 브라질도 최초 8.70배에서 한때 11.00배까지 높아졌지만, 현재는 6.90배로 조정됐다. 브라질은 일본과의 32강전에서 선제골을 허용하며 끌려갔지만, 후반전 카를로 안첼로티 감독의 전술 변화 이후 경기 흐름을 되찾아 2대1 역전승을 거뒀다.

안첼로티 감독은 후반 들어 공격 전개 방식과 선수 활용에 변화를 주며 일본 수비를 흔들었다. 브라질은 카제미루의 동점골에 이어 후반 추가시간 기마랑이스가 결승골까지 만들어내면서 위기 상황에서도 승부를 뒤집는 저력을 보여줬다.

브라질은 16강에서 우승 배당률 22.00배를 기록하고 있는 노르웨이와 맞붙는다. 28년 만에 월드컵 본선 무대에 오른 노르웨이는 세계적인 공격수 엘링 홀란을 앞세워 코트디부아르를 2대1로 꺾고 16강에 진출했다. 브라질의 전술적 대응 능력과 홀란을 중심으로 한 노르웨이의 공격력이 맞붙는 주요 대진이다.

한국스포츠레저 관계자는 "32강에서 역전승과 승부차기, 주요 국가의 탈락이 이어지면서 월드컵 우승 경쟁도 새로운 국면을 맞고 있다"며 "프로토 기록식 47회차는 경기 결과와 발매 상황에 따라 배당률이 수시로 조정될 수 있어, 최신 배당률을 확인한 후 구매에 참여해 주길 바란다"고 전했다.