하늘이 버린 일본 에이스, 한 경기 만에 월드컵 조기 마감 날벼락...'이강인급 활약' 언제 보여주나, "4년 후에는 끝까지 뛰겠다" 선언

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[스포츠조선 이현석 기자]4년 후에는 다를 수 있을까. '일본 에이스' 구보 다케후사는 2030년에는 다를 것이라 예고했다.

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일본의 스포츠호치는 2일 '구보가 4년 후에는 처음부터 끝까지 경기장에 있겠다고 했다'고 보도했다.

일본 월드컵대표팀은 30일(한국시각) 미국 텍사스주의 휴스턴 스타디움에서 열린 브라질과의 2026년 북중미월드컵 32강에서 1대2로 역전패해했다. 일본은 이번 대회 우승까지도 노린다는 포부로 나섰으나, 월드컵 토너먼트 첫 승마저 실패하며, 다시 기회를 4년 뒤로 미루게 됐다.

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먼저 리드를 잡은 쪽은 일본은 전반 29분 사노 가이슈가 역습 상황에서 중거리 슛을 시도해 브라질 골망을 흔들었다. 예상치 못하게 터진 일본의 선제골, 브라질은 이를 뚫어내기 위해 다시 경기를 주도했다. 다만 일본은 전반 내내 단 한 골도 허용하지 않으며 1-0 리드로 전반을 마쳤다.

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하지만 브라질의 저력은 대단했다. 후반 11분 문전으로 크로스가 정확하게 배달됐고, 카세미루의 강력한 헤더가 일본의 골문을 갈랐다. 1-1의 균형은 후반 45분까지 유지되며, 승부는 연장전으로 향하는 듯 보였다. 하지만 일본의 틈을 집요하게 파고든 브라질이 종료 직전 결과물을 만들었다. 후반 50분 브루노 기마랑이스의 패스를 받은 가브리엘 마르티넬리는 슈팅을 망설이지 않았다. 공은 일본의 골문 안으로 향했다. 통한의 실점 이후 일본은 32강에서 월드컵 여정을 마쳤다.

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일본의 아쉬운 탈락 속에서 구보는 눈물을 참지 못했다. 구보는 조별리그 1차전 당시 네덜란드 수비수 덴젤 둠프리스와의 충돌로 무릎 부상을 당했다. 폼이 좋았기에 안타까운 이탈이었다. 이후 경기들에 출전하지 못했던 구보는 브라질전에서도 훈련에 제대로 복귀하지 못하며 벤치에서 경기를 지켜만 봐야 했다. 구보는 경기에서 활약하지 못하고 팀의 탈락을 지켜본 후 종료 휘슬이 울리자 눈물을 쏟아냈다. 경기 후 구보는 "지금은 정말 힘들다기보다, 팀 동료들에게 정말 미안하다는 마음이 가장 크다. 밖에서 지켜보니 정말 멋진 경기였다고 생각한다"고 했다.

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탈락이 확정되고 하루 뒤, 구보는 취재진과 만나 4년 후에 대한 포부를 숨기지 않았다. 그는 "이번에는 끝까지 뛸 수 있지 않을까 생각했지만, 또 다른 이유로 마지막까지 뛰지 못하게 됐다. 너무 먼 미래를 이야기 하고 싶지 않지만, 4년 후에는 처음부터 끝까지 피치에 설 수 있도록 여러모로 신경 쓰겠다"고 각오를 밝혔다.

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구보의 존재가 중요한 일본 대표팀, 4년 후 도전에서는 그의 활약이 더 절실할 수밖에 없다. 절친인 이강인의 월드컵 맹활약을 지켜봤을 구보로서는 월드컵 활약에 대한 갈증이 앞으로의 4년 동안 계속 이어질 전망이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com