역시 우승후보! '오야르사발 멀티골' 스페인, '유효슈팅 0개' 오스트리아에 3-0 대승 '16강 진출'...포르투갈-크로아티아전 승자와 격돌[월드컵 리뷰]

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[스포츠조선 박찬준 기자]스페인이 우승후보 다운 모습을 보였다.

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스페인은 3일 오전 4시(이하 한국시각) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 오스트리아와의 2026년 북중미월드컵 32강전에서 3대0 완승을 거뒀다. 스페인은 H조 1위, 오스트리아는 J조 2위로 32강에 올랐다. 스페인은 포르투갈-크로아티아전 승자와 16강전을 치른다.

루이스 데 라 푸엔테 스페인 감독은 4-2-3-1 카드를 꺼냈다. 미켈 오야르사발이 최전방에 섰고, 2선에는 라민 야말을 축으로 알렉스 바에나, 다니 올모가 자리했다. 3선에는 페드리와 로드리가 포진했다. 포백은 마르크 쿠쿠레야-후안 라포르테-파우 쿠바르시-페드로 포로가 꾸렸다. 우나이 시몬이 골키퍼 장갑을 꼈다.

랄프 랑닉 감독이 이끄는 오스트리아도 4-2-3-1로 맞섰다. 미하엘 그레고리치가 원톱에 섰고, 마르셀 자비처-파울 바너-로마노 슈미트가 2선에 자리했다. 중원은 크사버 슐라거-니콜라스 자이발트가 포진했다. 콘라트 라이머-다비드 알라바-케빈 단소-슈테판 포슈가 수비진을 구성했다. 알렉산더 슐라거가 골문을 지켰다.

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스페인이 전반 1분만에 슈팅을 때렸다. 야말이 역습 상황에서 왼쪽을 파고든 후 강력한 슈팅을 때렸다. 골키퍼가 선방했다. 일진일퇴의 공방이 이어졌다. 7분 포로의 크로스가 올모에게 향했다. 슈팅은 공교롭게도 스페인 선수를 맞고 나왔다. 이어진 코너킥에서 라포르테의 머리에 맞았지만, 수비를 맞고 나갔다.

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17분 오스트리아가 반격했다. 왼쪽에서 자비처가 오른발로 올린 크로스가 그레고리치를 향했다. 머리에 맞지 않았다. 위기를 넘긴 스페인이 야말을 중심으로 공격에 나섰지만, 마무리가 아쉬웠다. 슈팅까지 이어지지 않았다. 전반 하이드레이션 브레이크가 진행됐다.

29분 스페인이 오스트리아 골망을 흔들었다. 코너킥 상황에서 골키퍼가 펀칭으로 막아낸 볼이 뒤로 흘렀다. 쿠쿠레야가 오른발로 밀어넣었다. 하지만 주심은 골키퍼 차징을 선언했다. 결국 골은 인정되지 않았다. 32분에는 야말이 폭발적인 드리블을 앞세워 오른쪽을 무너뜨린 후 슈팅을 시도했다. 골키퍼 선방에 막혔다.

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스페인의 공격이 계속됐다. 32분 올모의 패스를 받은 오야르사발이 돌파하며 강력한 왼발 슈팅을 시도했다. 골키퍼가 슈퍼세이브에 성공했다. 34분 오스트리아가 슈팅을 때렸다. 공격에 가담한 알라바가 먼거리서 강력한 중거리 슈팅을 시도했다. 골대를 크게 넘어갔다.

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결국 스페인이 선제골을 뽑았다. 37분 페드리가 중앙으로 파고들다 왼쪽에 있던 쿠쿠레야에게 찔러줬다. 쿠쿠레야의 컷백은 가운데 있던 오야르사발에게 연결됐고, 오야르사발은 감각적으로 돌려놨다. 볼은 슐라거 골키퍼가 꼼짝도 못한채 그대로 골라인을 넘었다. 38분에는 라말이 오른쪽에서 중앙까지 파고들며 슈팅을 때렸다. 골키퍼 정면으로 향했다.

오스트리아가 후반 시작과 함께 술라거와 자이발트 대신 카니 추쿠에메카와 플로리안 그릴리치를 투입했다. 스페인의 공세는 계속됐다. 후반 7분 오야르사발의 슈팅을 시작으로 바에나, 야말이 연달아 오스트리아 골문을 두드렸다. 밀리던 오스트리아는 15분 슈미트와 그레고리치를 빼고 마르코 아르나우토비치와 사샤 칼라이지치를 투입하며 공격을 강화했다.

오스트리아가 기회를 잡았다. 15분 왼쪽에서 자비처가 올려준 크로스를 칼라이지치가 헤더로 연결했다. 크로스바를 살짝 넘어갔다. 위기를 넘긴 스페인이 추가골을 기록했다. 21분 왼쪽에서 바에나가 돌파 후 크로스를 올렸다. 쇄도하던 포로가 헤더로 골망을 갈랐다. 후반 하이드레이션 브레이크가 진행됐다.

스페인은 26분 바에나와 올모를 빼고 페란 토레스와 미켈 메리노를 투입했다. 오스트리아는 34분 패스 플레이를 추쿠에메카가 마무리했지만, 빗나갔다. 36분에는 포슈의 헤더마저 골로 연결되지 않았다. 39분 스페인이 반격했다. 야말이 박스 안에서 결정적인 기회를 잡았지만, 슈팅은 알라바에 막혔다.

스페인은 40분 야말 대신 가비를 넣었고, 오스트리아는 포슈 대신 알렉산더 프라스를 넣었다. 43분 스페인이 쐐기를 박았다. 왼쪽에서 쿠쿠레야가 연결한 패스가 침투하던 오야르사발에게 향했다. 오야르사발이 이를 깔끔하게 성공시키며 이날 멀티골을 터뜨렸다. 양 팀 모두 교체 카드를 사용했다.

스페인은 후반 40분 야말을 대신해 가비가 들어갔고, 오스트리아는 프라스를 투입했다. 스페인이 승부에 쐐기를 박았다. 후반 43분 좌측면에서 쿠쿠렐라가 정확한 패스를 연결했고, 침투하던 오야르사발이 침착하게 마무리했다. 이후 스페인은 페드리, 라포르테 대신 파비안 루이스, 마르크 푸빌을 넣으며 굳히기에 나섰고, 3대0 완승을 마무리했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com