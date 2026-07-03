경기도 유소년 꿈나무들이 홍천에 모인다! '2026 홍천과 함께하는 경기도 U-12 상비군 선발전 with MPS' 개최

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유소년 축구 꿈나무들의 성장 무대가 강원특별자치도 홍천군에서 열린다. '2026 홍천과 함께하는 경기도 U-12 상비군 선발전 with MPS'가 3일부터 5일까지 3일간 홍천군 관내 5개 축구장에서 개최된다.

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이번 선발전은 유소년 선수들에게 실전 경기 경험을 제공하고, 경기력을 점검할 수 있는 장으로 마련됐다. 특히 성장기 선수들이 자신의 기량을 확인하고, 또래 선수들과의 경쟁을 통해 동기부여를 얻을 수 있다는 점에서 의미가 크다. 홍천군체육회와 ㈜리본코퍼레이션랩이 주최·주관하며, 후원에는 홍천군, 주니어골드에이지, MPS, 주니어스포츠의료봉사단이 함께한다.

특히 유소년축구선수 성장진단 솔루션 MPS와의 협업을 통해 선수들의 신체 성장 상태와 멘탈분석, 부상 예방 체크를 통해 선수로서의 향후 성장 가능성을 다각도로 확인할 계획이다. 선착순 30팀에는 MPS 서비스가 제공된다.

경기도 유소년 꿈나무들의 기회의 장을 마련해 준 홍천군체육회 신은섭 회장은 "이번 선발전은 홍천군이 보유한 체육 인프라를 활용해 유소년 스포츠 발전에 기여하는 동시에, 지역경제 활성화에도 실질적인 도움이 되는 행사"라며 "선수단과 학부모, 관계자들이 홍천을 찾는 만큼 지역 상권과 관광, 숙박 산업에도 긍정적인 효과가 있을 것"이라고 밝혔다.

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경기U-12 지도자협의회장 우상범 비룡초 감독은 "유소년 선수들에게 좋은 경기는 최고의 교육"이라며 "이번 선발전이 선수들의 기량 향상은 물론, 더 높은 무대를 향한 동기부여의 시간이 되기를 기대한다"고 말했다.

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㈜리본코퍼레이션랩 김학인 대표는 "유소년 축구의 미래 경쟁력은 단순한 훈련량이 아니라, 선수의 성장 단계를 정확히 이해하고 관리하는 데서 나온다"며 "MPS와 함께하는 이번 프로젝트를 통해 선수 개개인의 성장 가능성을 확인하고, 미래 꿈나무 육성의 새로운 기준을 만들어가겠다"고 강조했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com