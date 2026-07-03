'두 딸 입양' 신애라, 차인표♥ '자녀 과보호'에 난감.."버스 아닌 택시 타게 해"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 신애라가 남편 배우 차인표와의 양육관 차이를 솔직하게 밝혔다.

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2일 '컴패션' 유튜브 채널에는 '배우 신애라가 깨달은 최고의 양육 비법'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

신애라는 "차인표와의 양육관을 어떻게 조율했냐"는 질문을 받고 "남편이 바빠져서 요즘 감사하다"라고 웃었다. 이어 "남편과 육아 가치관, 양육관이 굉장히 다르다. 참 감사한 건 그래도 많이 따라줬다"라면서도 "그래도 제일 안 바뀌는 부분이 있다. 저는 아이들에게 결핍이 있어야 한다고 생각하는데, 남편은 과보호를 하려고 한다. 남편이 애들에게 '아빠가 다 해줄게', '돈 있어? 택시 불러줄까?'라고 하면, 저는 '애들이 버스를 타야지. 왜 택시를 타?'라고 한다. 이게 아직 너무 다르다"라고 털어놨다.

제작진은 "(차인표가 아이들에게) 몰래 해주는 게 있을 것 같다"라고 궁금해했고 신애라는 "제가 없으면 더 그러기도 할 것 같다. 모르는 게 낫다. 알면 너무 속상할 것 같다"라고 말했다. 이어 "모르는 데서 하는 것까지는 그냥 아빠가 알아서 하는 거다. 또 아빠와 자녀의 추억이지 않나. 정서적인 사랑은 남편이 더 주는 것 같다. 그런 면도 조금은 있어야 하지 않을까 싶다"라고 말했다.

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한편 차인표와 신애라는 1995년 결혼했으며 슬하에 1남 2녀를 뒀다. 1998년 첫째 아들을 출산한 후 2005년생, 2008년생 두 딸을 입양했다.

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joyjoy90@sportschosun.com