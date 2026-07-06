이럴수가…'세리머니 부상' 英 핸더슨 → 골절 판정 "美서 수술 예정" 잔여 일정 아웃 불가피

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[스포츠조선 박상경 기자] 2026 북중미월드컵에 참가한 조던 핸더슨(잉글랜드)의 여정이 허무하게 끝났다.

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영국 일간지 데일리메일은 6일(한국시각) '에스타디오 아즈테카에서 펼쳐진 멕시코와의 16강전 승리 후 세리머니를 마치고 부상한 핸더슨이 왼쪽 팔 골절 진단을 받았다'고 전했다. 이날 교체 명단에 이름을 올린 핸더슨은 멕시코전 3대2 승리가 결정된 후 동료들과 함께 골대 뒤에서 세리머니를 펼친 뒤 광고판을 넘어가는 과정에서 다리가 걸려 넘어졌다. 왼쪽 손으로 그라운드를 짚었으나, 핸더슨은 쓰러져 고통을 호소했다. 동료들과 의무진이 급히 달려와 상태를 확인했으나, 핸더슨은 결국 들것에 실려 산소호흡기를 착용한 채 멕시코시티 내 병원으로 이송됐다.

토마스 투헬 감독은 경기 후 기자회견에서 핸더슨의 상태에 대해 "상태가 좋지 않다. 정말 안 좋다. 넘어지면서 손목을 다쳤는데, 심각해 보인다"고 근심을 드러냈다. 핸더슨은 잉글랜드 선수단이 베이스캠프지인 미국 캔자스시티로 돌아가는 데 합류하지 못한 채 병원에서 진단 결과를 기다렸다.

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결과는 충격적이었다. 왼쪽 파링 골절된 것 뿐만 아니라 수술이 필요하다는 소견을 받았다. 데일리메일은 '핸더슨은 수술을 받기 위해 캔자스시티로 향할 예정이며, 잉글랜드 선수단 여정에 더 이상 참여하지 못할 전망'이라고 설명했다.

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리버풀에서 전성기를 보낸 핸더슨은 알 이티파크(사우디아라비아)와 아약스(네덜란드)를 거쳐 지난해부터 브렌트포드에서 활약 중이다. 이번 대회에서는 파나마와의 조별리그 후반 교체 출전이 전부다. 하지만 선수단 내 영향력은 상당하다. 데일리메일은 '핸더슨 발탁은 투헬의 결정이다. 그라운드 바깥에서의 영향력과 리더십 때문이라는 평가가 지배적이었다'고 전했다. 멕시코전에서 멀티골로 승리에 일조한 주드 벨링엄은 핸더슨에 대해 "그에 대해선 몇 시간 동안 이야기할 수 있다"며 "핸더슨은 정말 재밌다. 선수단에서 가장 웃긴 선수다. 모두를 웃게 만들고, 하나로 묶어준다"고 신뢰를 드러냈다.

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핸더슨의 부재 속에 잉글랜드는 홈팀 멕시코를 꺾고 북중미월드컵 8강에 올랐다. 8강 상대는 엘링 홀란을 앞세워 '삼바 군단' 브라질을 꺾은 노르웨이다. 잉글랜드-노르웨이전은 오는 12일 마이애미 스타디움에서 펼쳐진다.

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박상경 기자 ppark@sportschosun.com