'3연패 탈출→3연승 도전' 울산, 시즌 운명 걸린 '현대가 더비'…60일 만의 안방 혈투

울산문수축구경기장/ K리그1/ 울산HDFC vs 제주SKFC/ 울산 김영권/ photo by Jeongsoo Kim

광주월드컵경기장/ K리그1/ 광주FC vs 울산HDFC/ 울산 야고 득점/ 골 세레머니/ photo by Jeongsoo Kim

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[스포츠조선 김성원 기자]울산도, 전북도, 물러설 수 없는 '현대가 더비'다.

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울산은 11일 오후 7시30분 문수축구경기장에서 '현대가 라이벌' 전북과 '하나은행 K리그1 2026' 17라운드를 치른다. 현재 울산은 8승3무5패, 승점 27점으로 2위에 자리하고 있다. 전북(승점 26)이 1점 차로 바짝 추격 중이다.

이번 시즌 두 번째 현대가 더비다. 지난 4월 4일 열렸던 첫 만남에서 전북이 2대0으로 승리했다. 울산은 최근 전북을 상대로 3연패에 빠져 있다.

목표는 분명하다. 전북과의 연패 사슬을 끊고 안방에서 포효하겠다는 것이다. 이번 경기는 5월 13일 제주 SK전(2대1 승) 이후 60일 만의 홈경기다. 부천FC(5월 10일 1대0 승)까지 포함하면 홈 2연승, 이번 시즌 첫 홈 3연승에 도전한다.

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브라질 골잡이 야고의 발끝에 기대를 걸고 있다. 야고는 5일 '월드컵 방학' 후 첫 경기였던 광주FC 원정에서 후반 9분 선제골을 뽑아내며 5월 5일 김천 상무(2대1 승)전 이후 두 달 만에 득점포를 재가동, K리그1 득점 2위 올라섰다. 선두인 이호재(포항·8골)를 한 골 차로 따라붙으며 득점왕 경쟁에 불을 지폈다. 아직 울산의 유니폼을 입고 전북 상대로 득점이 없는 야고가 리그 연속골 사냥에 나선다.

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또 야고가 득점한 10경기(이하 리그 기준)에서 9승1무로 울산이 단 한 번도 패한 적이 없다. 주장인 김영권이 공격 포인트가 나오면 4경기 무패(3승1무), 보야니치가 도움을 기록하면 7경기 무패(5승2무)다. 부주장인 정승현의 득점이 터지면 5전 전승, 말컹의 도움이 만들어질 경우 2전 전승을 달리고 있다. 이들은 울산의 필승 공식으로 자리 잡았다.

'빅매치'답게 볼거리도 많다. 올여름 이적 시장에서 합류한 울산의 새로운 심장 토마스, 아킬레스건 부상을 털고 8개월 만에 복귀한 에릭의 출전 여부도 관심사다. 2026년 북중미월드컵에서 태극마크를 달았던 이동경 조현우와 전북의 김진규 송범근 조위제의 맞대결도 흥미를 끈다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com