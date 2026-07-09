일본 축구 충격 사건, 외신도 주목, "日 미토마, 자전거 탄 여성 차로 치어"…신호 위반 의심→경찰 조사

출처=미토마 가오루 SNS

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[스포츠조선 윤진만 기자]일본 축구대표팀 윙어 미토마 가오루(브라이튼)가 한 여성에게 상해를 입흔 혐의로 경찰 조사를 받았다.

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8일(한국시각) 일본 복수 매체에 따르면, 미토마는 8일 오전 도쿄에서 발생한 이번 사건으로 위험 운전으로 인한 상해 혐의로 기소될 가능성이 있다. 영국 '더선', '데일리메일' 등 영국 외신도 '프리미어리거' 미토마의 사건을 주목했다.

부상으로 인해 2026년 북중미월드컵에 낙마한 미토마는 자신의 차량을 몰고 도쿄의 한 교차로를 건너다 자전거를 탄 48세 여성과 충돌했다. 조사관들은 미토마가 신호를 무시하고 지나갔다고 보고 있다.

미토마의 소속사는 일본 신문 '데일리 스포츠'에 보낸 성명에서 "이번 사고로 인해 부상을 입은 분과 관계자들에게 큰 불편과 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다"라고 밝혔다.

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소속사는 "미토마 본인도 이번 사과를 매우 심각하게 받아들이고 있으며, 피해를 입은 분들께 깊은 애도와 사과의 뜻을 전하고 싶다"라고 말했다.

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소속사에 따르면, 피해자는 병원에서 진료를 받고 타박상 진단을 받았고, 미토마는 부상을 입지 않았다.

미토마는 2021년 가와사키 프론탈레에서 브라이튼으로 이적해 첫 시즌을 벨기에의 로열 유니온 생질루아즈로 임대되었다.

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이듬해 브라이턴으로 돌아와 지난시즌까지 135경기를 뛰어 27골을 기록하며 확실한 주축으로 자리를 잡았다.

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A매치 31경기에 나선 미토마는 지난 5월에 입은 햄스트링 부상 여파로 월드컵 무대에서 나서지 못했다. 3월에는 발목 부상으로 경기에 나서지 못하는 등 지난시즌 내내 들쑥날쑥한 모습을 보였다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com